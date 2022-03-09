Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı

09.03.2022 13:33

Gelen son dakika haberlerine göre Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı Nevşehir'de Dimi Spor ile Şalvar Spor kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Dimi Spor ile Şalvar Spor kadın futbol takımları karşı karşıya geldi. Kadın hakemlerin yönettiği maçın başlama vuruşunu Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptı.

Nevşehir Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçı, Gülşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakayı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in yanı sıra Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve diğer protokol üyeleri izledi.

Oyunculara başarılar dileyen Vali Sezer Becel yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilimizde çok da görmeye alışık olmadığımız hatta Türkiye genelinde belki de çok görmeye alışık olmadığımız iki kadın takımı, yöresel kıyafetleriyle, Ürgüp Şalvar Spor ile Gülşehir Dimi Spor karşı karşıya gelecek. Aslında çok da karşı karşıya gelmek doğru değil. Bu bir dostluk maçı. Kazanan kadınlar olacak, kazanan dostluk olacak. Böyle güzel bir enstantane ile anmış olacağız. Gülşehir'in spora yatkınlığını yakından biliyorum, hem kızlarımızın ve gençlerimizin spora yatkınlığını biliyorum Sporun o birleştirici bütünleştirici özelliğini de kendimize rehber edinerek kentimizin bütünlüğü için birliği için bir nefes olacağına inanıyorum bu çalışmanın. Her iki takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Oyunculardan Demet Erdoğan da kadın olarak sahaya çıkmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, kadınların spora yönlenmelerini sağlamak için örnek olmayı istediklerini söyledi.

Dimispor Kaptanı Gül Aydın ise sporun sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu ifade etti. Tüm kadınları spora davet eden Aydın, "Çok heyecanlıyız, bu bizim için bir ilk. Takım kurulduğundan beri antrenman yapıyoruz. Hepimizin aynı yörenin kadınlarıyız. Futbol çocukluktan beri içimizde kalan bir hevesti. Ailem ilk önce şaşırdı ama şimdi arkamdalar" diye konuştu.

Karşılaşma Gülşehir Dimispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Dimi Spor'a kupasını, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı takdim etti.

Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı
Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Kadınlar sahaya indi, dostluk kazandı - Son Dakika


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