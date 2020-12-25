Son dakika haberi... FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor

25.12.2020 23:31
Son dakika haberi... FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçilerinin Twitter'ı manipüle etmesi üzerine ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) Twitter hesabının askıya alınmasına tepkiler sürüyor.

Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçilerinin Twitter'ı manipüle etmesi üzerine ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) Twitter hesabının askıya alınmasına tepkiler sürüyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'deki Türklerin çatı kuruluşu TASC'ın ve temsilcilerinin resmi hesaplarının Twitter tarafından askıya alınmasına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,Türk Amerikan Topluluğu'nun seçkin üyelerini temsil eden saygın bir kuruluş olan TASC'ın, görüşlerini paylaşabilmesinin meşru bir durum olduğunu kaydetti.

Twitter'in TASC'ın hesabını askıya almasını eleştiren Kılıç, "TASC hesabını askıya alma konusundaki kabul edilemez karar, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir ve en kısa sürede tersine çevrilmelidir." çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da gün içinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TASC ve temsilcilerinin resmi hesaplarının Twitter tarafından askıya alınmasına "ifade özgürlüğünün açık ihlali" şeklinde tepki göstermişti.

18-23 Aralık arasında TASC hesaplarına 2 bin 200'den fazla siber saldırı

TASC Eş Başkanı Dr. Halil Mutlu, AA'ya yaptığı açıklamada, Twitter tarafından, TASC'ın ve temsilcilerinin resmi hesaplarının askıya alınmasını kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, bu olayla ilgili hukuki işlem başlatacaklarını söyledi.

Mutlu, FETÖ destekçilerinin sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek gerçekleri manipüle etmesini kınayarak, "Özgür medya söylemleriyle Türkiye'ye karşı haksız karalama kampanyası yürütenler, kendilerine yönelik en ufak bir eleştiride gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor. İletişim çağında sosyal medya hesabımızın itibarsızlaştırmaya çalışılması ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir." değerlendirmesini yaptı.

TASC eş başkanı Günay Evinç, Twitter hesabından, "Twitter, askıya almayla ilgili herhangi bir uyarı vermedi, sebep sunmadı ve kendi politikalarına rağmen TASC'ın sorusuna yanıt vermedi. Bu özel sektöre ait halka açık forumda ifade özgürlüğü engellendiği için bekliyoruz." ifadelerini paylaştı.???????

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) platformunu kullanarak Türkiye aleyhinde karalama kampanyası başlatan Enes Kanter'e yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleri yazmaları nedeniyle siber saldırılara uğradıklarını kaydetti.

Demir, 18-23 Aralık arasında TASC hesaplarına 2 bin 200'den fazla siber saldırı yapıldığına işaret ederek, "Kanter'in, Türkiye'de 251 insanın ölümüne sebep olan terrörist bir örgüte üye ve örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olduğunu Amerikan toplumuna ifşa ettiğimiz için bu saldırılara uğradık." ifadelerini kullandı.???????

FETO'cüler örgütlü saldırılarıyla sosyal medyayı manipüle ediyor

ABD merkezli Twitter, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu TASC'ın hesabını askıya almıştı.

TASC'ın, Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden olmuştu.

ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden örgütlenen FETÖ destekçileri ise Facebook ve Twitter gibi platformları Türkiye'ye yönelik negatif algı oluşturmak amacıyla manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

FETÖ ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen, örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Twitter, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... FETÖ'cülerin şikayetiyle ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya alan Twitter'a tepkiler sürüyor - Son Dakika


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