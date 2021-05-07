Son dakika haberi! İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Asya Katılım Bankası'nı fonladığı, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı olduğu, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunduğu ve şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 19'u savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 10 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 10 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde SGK kaydı bulunan kişilerden, diğer bankalardan kredi çekerek veya başka yöntemlerle Asya Katılım Bankası'nı fonlayan, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı olan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Polis operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliden 29'unu yakalanmıştı. Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin Kovid-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakımda, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital malzemelerin incelemesinde, örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmaya yönlendirdikleri tespit edilmişti.

Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.