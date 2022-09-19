PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika
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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

19.09.2022 18:53

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan ve ailesi evlat nöbetinde bulunan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan ve ailesi evlat nöbetinde bulunan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailesi ile görüştü.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'in ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Elazığ'da ailesi ile bir araya geldi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

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