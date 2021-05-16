Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti

16.05.2021 09:57
Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 2. dalganın etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiği kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayıları son 3 gündür 400 bin bandında seyrediyor.

Öte yandan doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 182 milyon 220 bin doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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