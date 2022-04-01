İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1) - Son Dakika
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İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1)

01.04.2022 08:09
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1)

İSTANBUL merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıylaaralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

İSTANBUL merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik"  iddiasıyla

aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapılıyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.


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İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1) - Son Dakika
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