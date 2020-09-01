Son dakika haberi | Irak Başbakanı Kazımi'nin ABD ile ilişkileri İran'da tedirginliğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Irak Başbakanı Kazımi'nin ABD ile ilişkileri İran'da tedirginliğe neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Washington ziyareti, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin bir takvime bağlanmaması" ve üstüne "Irak-ABD arasında yeni ekonomik anlaşmaların imzalanması" nedeniyle İran medyasının hedefi oldu.

Son dakika haberi | Irak Başbakanı Kazımi'nin ABD ile ilişkileri İran'da tedirginliğe neden oldu, System.String[]

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Washington ziyareti, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin bir takvime bağlanmaması" ve üstüne "Irak-ABD arasında yeni ekonomik anlaşmaların imzalanması" nedeniyle İran medyasının hedefi oldu.

İran hükümetine yakın medya kuruluşları ve analistler, ziyaretin İran aleyhinde gelişmelere neden olduğu ve İran'ın Irak'taki gücünün azaltılmasının amaçlandığı konusunda hemfikir.

Eski Meclis Başkanı Ali Laricani'ye yakınlığıyla bilinen khabaronline haber sitesine bir makale yazan İranlı Orta Doğu Uzmanı Hüseyin Hanizade, Bağdat ile Washington arasında imzalanan ticari anlaşmaların, ABD'ye Irak'ta petrol ve enerji konularına müdahale hakkı tanıdığını belirtti.

Hanizade, "Bu ziyarette Kazımi'nin tek kazanımı ABD güçlerinin Taci Üssü'nden çıkması oldu. Bu ziyaret, Irak için iktisadi ve siyasi kazanımlar sağlamadı. Haşdi Şabi, Necba Hareketi ve Kataib Hizbullah aleyhine bir dizi gelişmeye şahit oluyoruz. Kazımi yanlış bir yola giriyor." ifadelerini kullandı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı ise, "Irak'tan ayrılma konusundaki belirsiz sözün tekrarlanması; Kazımi'nin ABD gezisinin kazanımları" başlıklı haberinde, "Bu yolculuktan elde edilen şey, ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesi için belirli bir zaman planı değil, aksine ABD'nin son yıllarda verdiği ve yerine getirmediği sözün tekrarıdır." ifadelerine yer verdi.

"Bağdat İran'a daha soğuk bakıyor"

Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Sadık Kuşeki, İran Şehir ve Vatandaşları Haber Ajansına (IMNA) verdiği demeçte, Kazımi'nin başbakanlığının başından beri ABD'nin yardımını almayı amaçladığını ve Washington'un da Irak'taki durumunu iyileştirme hedefiyle Kazımi'yi desteklediğini söyledi.

Kuşeki, "ABD ile Kazımi arasındaki bağlantı Bağdat'ın İran'a daha soğuk bakmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Adalet Bakanı Mustafa Purmuhammedi'ye yakınlığı ile bilinen Namenews'te yayımlanan bir haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Kazımi'nin Washington gezisi en çok ABD Başkanı Donald Trump'a fayda sağladı. Çünkü, bu ziyarette ABD'li yetkililer, askeri güçlerinin çekilme konusunun açıklıkla gündeme getirilmemesi ve Irak hükümetine yeni iktisadi anlaşmaları dayatma çabasında oldular."

Meryem Alizade, Eghtesadonline haber sitesindeki makalesinde, Irak ve ABD arasında imzalanan anlaşmaların Irak enerji piyasasında İran'ın gücünü azaltacağına dikkati çekti.

Alizade, "ABD'nin, Irak'a tanıdığı 120 günlük İran'dan elektrik ve gaz ithalatına yaptırım muafiyet süresi iki gün içinde doluyor. Washington yönetiminin bir sonraki muafiyet şartları ise İran'ın Irak enerji pazarındaki varlığını sınırlamak için Bağdat yönetiminin yol haritasını belirliyor." şeklinde belirtti.

Karşıt görüşlü uzmanlar, Irak'ın bağımsızlığına vurgu yapıyor

AA muhabirine konuşan Orta Doğu uzmanı Hüseyin Haşimiyan ise Kazımi'nin Washington ziyaretinin Irak'a önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

İran'ın, Irak'ın bağımsız bir ülkeye dönüşeceğinden endişe ettiğini söyleyen Haşimiyan, "Kazımi'yi taşıyan uçak daha Bağdat Havalimanı'na inmemişken, ABD güçleri Taci Üssü'nden çıktı. Taraflar, petrol ve teknoloji konusunda önemli iktisadi anlaşmalar da imzaladı." dedi.

New York'ta yaşayan Haşimiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazımi, halkının çıkarına uygun çalıştığını kanıtlamak istiyor. İran, ABD, Mısır veya Ürdün olsun tüm ülkelere aynı şekilde duruş sergilemek istiyor. Ancak İran, Irak'ın Velayet-i Fakih sistemine tabi olarak kendi ekseninin bir parçası olmasını istiyor. İran, Irak'ı başkalarına saldırmak için kullanmak istiyor."

İranlı Orta Doğu uzmanı Hamid Rıza İbrahimi, Kazımi'nin, Tahran, ABD ve Suudi Arabistan arasında bir denge politikası izlemeyi planladığını savundu.

İbrahimi, Kazımi'nin Kral Selman bin Abdulaziz'in rahatsızlığından dolayı daha önce ertelediği Suudi Arabistan ziyaretinin de bu planın bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Irak'ın daha önceki 3 başbakanının böylesi bir politikayı hayata geçirmede başarılı olamadığını vurgulayan İbrahimi, "Kazımi, politikasını, Irak'ın bu üç kutbun (ABD, İran, Suudi Arabistan) çekişme alanı olmaması üzerine kurdu." diye konuştu.

Irak Başbakanı Kazımi, 20 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Trump ile görüşmüştü. Görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği vurgusunun da yapıldığı görüşmede, iki ülke petrol alanında yeni anlaşmalara imza atmıştı.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini 24 Temmuz'da İran'a gerçekleştiren Kazımi, Tahran temasları kapsamında İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Ziyarette, İran lideri Hamaney "Haşdi Şabi'nin desteklenmesi" ve "ABD güçlerinin Irak'tan çıkartılması" gibi konuları gündeme getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Irak Başbakanı Kazımi'nin ABD ile ilişkileri İran'da tedirginliğe neden oldu - Son Dakika

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