- İstanbul'da, Suriyeli çocukları zorla dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı...

İSTANBUL - İstanbul'da, yabancı uyruklu çocukları tehditle dilendiren çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanırken, 68 çocuk kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, iç savaşın devam ettiği Suriye'de, Suriyeli çocukların, yine Suriye merkezli bir suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Türkiye'ye getirildiğini ve Türkiye'de çeşitli adreslerde zorla alıkonularak dilendirildiği istihbaratını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 ay teknik ve fiziki takip sürdüren polis, çetenin, çocukları Suriye'deki ailelerinden parayla kiraladığını, İstanbul'a getirerek dilendirdiğini belirledi. Söz konusu çeteye "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İnsan Ticareti" suçlamasıyla bu sabah Sultangazi ilçesinde tespit edilen 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan adreslerde çete üyesi oldukları iddiasıyla 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda 68 mağdur çocuk kurtarılırken, ikamette yapılan aramada 250 bin TL kağıt para, 100 dolar, 228 bin 500 dinar Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 68 çocuk devlet korumasına alındığı ve işlemlerin tamamlanmaSının ardından Suriye'deki ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.