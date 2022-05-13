Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU

13.05.2022 08:45

Son dakika haberler: İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadelerde geçen isimler incelemeye alındı. Yapılan araştırmalarda 16 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, emniyet ve TSK mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatan polis, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilmiş polis, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

ByLock kullanan şüphelilerin yazışmalarında 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle yönelik bir operasyon olması durumunda nasıl önlemler alacaklarına dair konuşmaların yer aldığı belirtildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU

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Son dakika haber: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu Son dakika haber: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU - Son Dakika
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