Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

08.04.2022 13:17
Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Eskişehir Valiliği önünde Ayyıldız tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ayyıldız, Çetin'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Orgeneral Çetin ise Eskişehir'de bulunduğu için memnun olduğunu dile getirerek, Vali Ayyıldız'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy hazır bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin beraberindekilerle İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubelerini de ziyaret etti.

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bilecik'te şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bilecik'te şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Erol Ayyıldız, Arif Çetin, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement