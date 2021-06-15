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Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı

15.06.2021 23:18
Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı, System.String[]

Son dakika haberi... Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe'nin Barselona'ya yapacağı ziyareti protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar, meydanlarda Kral'ın fotoğraflarını yaktı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe'nin Barselona'ya yapacağı ziyareti protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar, meydanlarda Kral'ın fotoğraflarını yaktı.

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan sivil girişimleri organize eden Katalan Ulusal Asamblesi (ANC) adlı derneğin çağrısıyla, Barselona ve bazı Katalan kentlerinin meydanlarında Kral 6. Felipe'nin fotoğraflarının yakıldığı eylemler yapıldı.

Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Sant Jaume Meydanı'nda da düzenlenen eylem sonrasında basına açıklama yapan ANC Başkanı Elisenda Paluize, İspanya Kralı'nı Katalonya'da istemediklerini göstermek için bu eylemi organize ettiklerini belirterek, "Katalonya'nın ne kralı ne de kraliyet tacı var." dedi.

Kral 6. Felipe'nin Barselona kentinde yarın başlayacak Ekonomi Konferansı'nın açılışına katılması öngörülüyor.

ANC, kralın fotoğrafının yakılacağı yeni bir eylemin, konferansın olacağı otelin yakınlarında yarın yapılması çağrısında bulundu.

İspanyol yasalarına göre kralın fotoğrafını yakmak hapis cezası içerirken, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos partisi, Kral'a ve kraliyet ailesinin üyelerine hakaretin ceza yasasından çıkartılıp ifade özgürlüğü olarak tanınmasına ilişkin hazırladığı yasa tasarısının mecliste görüşülmesine de bugün karar verildi.

Ceza Yasası'nda değişikliği içeren tasarının mecliste görüşülmesine, koalisyon ortaklarının yanı sıra muhalefetteki sol ve ayrılıkçı partiler de destek verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kralın fotoğrafının yakılması eyleminin ifade özgürlüğüne girdiği görüşüyle, İspanyol mahkemelerinin geçmişte bu yönde aldığı cezai kararlardan dolayı İspanya'yı cezalandırmıştı.

Aragones, Kral 6. Felipe ile yan yana gelmeyecek

Diğer yandan, Kral 6. Felipe'nin gelmesinden dolayı Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones'in de söz konusu konferansa katılmayacağı bildirildi.

Katalonya özerk hükümeti sözcüsü Patricia Plaja, "İspanya Kralı'nın yaptıkları, Katalan topraklarında Katalonya özerk hükümetinin ve başkanının gündemini şartlandırmaz." şeklinde konuştu.

Hükümet, tutuklu Katalan siyasetçiler için af kararı çıkaracak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan, yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı ayrılıkçı siyasi girişimlerden dolayı 9 ila 13 yıl hüküm giyen tutuklu Katalan siyasetçilerin affedilmesi için çalışma başlatırken, hükümet yetkilileri af kararının iki hafta içinde çıkacağını açıkladı.

Tutuklu Katalan siyasetçilerin affedilmesine Yargıtay'ın yanı sıra muhalefette bulunan sağ görüşlü siyasi partiler de karşı çıkarken, olası affa karşı 13 Haziran'da Madrid'de büyük bir gösteri yapılmıştı.

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin üst düzey yöneticisi olan, Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso ise Kral 6. Felipe'ye, çıkması halinde söz konusu af kararını imzalamaması çağrısında bulunmuştu.

Ayuso'nun bu çağrısı ülkede, kralın anayasal görevi ve siyasi kimliği tartışmalarını başlattı.

Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı
Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı
Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı
Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı
Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı

Kral Juan Carlos, Bağımsızlık, Barselona, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Katalonya'da bağımsızlık yanlıları Barselona'yı ziyaret edecek İspanya Kralı'nın fotoğraflarını yaktı - Son Dakika


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