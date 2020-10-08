Son dakika haberi: Kocaeli'de terör propagandacılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahısları takibe aldı. Takip sonrasında Kocaeli'nin Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, sosyal Medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen Ş.Y., B.K., Ş.D., İ.S., E.T., A.Ç. ve N.N.G. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ