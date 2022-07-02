Son dakika haberi: Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası önlemler artırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası önlemler artırıldı

02.07.2022 19:22
Son dakika haberi: Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası önlemler artırıldı

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 5'inci günde söndürülen orman yangınının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 5'inci günde söndürülen orman yangınının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma, ormanlarda devriye görevine başladı.

Marmaris'in Bördübet mevkindeki ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafında ailesiyle husumeti yüzünden ormanı kundakladığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris yangının ardından tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bodrum'da 27, Dalaman'da 5, Datça'da 4, Fethiye'de 30, Kavaklıdere'de 5, Köyceğiz'de 9, Marmaris'te 24, Menteşe'de 7, Milas'ta 26, Ortaca'da 9, Seydikemer'de 7, Ula'da 16 ve Yatağan'da 5 olmak üzere 174 devriye faaliyetinde 565 personel ile 107 araç görev yapıyor.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası önlemler artırıldı - Son Dakika

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