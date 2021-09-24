Üye Girişi
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar" - Son Dakika

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar"

24.09.2021 12:58
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer:

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplumda şu anda en güvenli yerlerin okullar olduğunu vurgulayarak, "6 Ağustos tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplumda şu anda en güvenli yerlerin okullar olduğunu vurgulayarak, "6 Ağustos tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor." dedi.

Özer, Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kentte 3 haftada yüz yüz eğitimin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini, vaka oranlarının çok düşük olduğunu bildirdi.

Türkiye genelinde de kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimin devam ettiğini dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar. 6 Ağustos tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor. Süreci Sağlık Bakanlığıyla, Sağlık Bilim Kuruluyla, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir probleme mahal vermeden yürütüyoruz."

Özer, kısmi problem olan yerlerde, ilçelerde, beldelerde güçlendirme ya da yıkım nedeniyle kalabalık sınıfların bulunduğu yerlerde valiliklerin, il milli eğitim müdürlerinin sınıfların sayısını azaltmaya yönünde her türlü inisiyatifi kullandıklarını belirtti.

Antalya'daki devlet yatırım programlarını yeniden revize ettiklerini söyleyen Özer, "2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 308 milyon liralık okul yapım ve güçlendirme çalışmalarıyla ilgili Antalya'ya destek verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.

Antalya'ya 12 yeni ilkokul

Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketine değinen Özer, ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını mevcut yatırımların dışında ilçeye 3 yeni okul yapılacağını bildirdi.

Kepez'de 4, Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Serik, Alanya ilçelerinde birer olmak üzere 12 yeni ilkokulun inşasına da karar verdiklerini aktaran Özer, bu ilkokulların bünyesinde anaokulu ile özel eğitim anaokulu da yapılacağını ifade etti.

Antalya'daki okulların doğalgaza dönüşümü konusunda da gerekli adımların atıldığını belirten Özer, Alanya ile Gazipaşa'da da 100'er öğrenci kapasiteli yurt yapımı konusunda da gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilere bilim sanat merkezlerinde hem yeteneklerini geliştirmeyle ilgili hem de farklı projeler yapmaları yönünde her türlü desteğin verildiğini anımsatan Özer, "Bilim sanat merkezlerinin tüm Türkiye'de erişimini, sayısını artırmaya çalışıyoruz. Antalya'da da Serik ve Kaş'ta iki yeni bilim sanat merkezi yapılması kararı aldık." dedi.

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Antalya, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pahalılığın nedenini soran başkana esnaftan çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın 12:58 Pahalılığın nedenini soran başkana esnaftan çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek 12:49 Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor 12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı 12:09 Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti 12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı 11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi 11:28 Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim

Son Dakika Haberleri
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
12:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021
12:45 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı
12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti
11:55 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı
11:49 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021         
12:57
İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü         
12:46
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı         
11:50
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 13:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement