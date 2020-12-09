Milli Eğitim Bakanı Selçuk "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması"na katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması"na katıldı

09.12.2020 10:57

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması"na katıldı Bakan Selçuk: "Salgın öncesinde hazırlamış olan bir takım projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha rahat atlattık diyebilirim" "Bu riski bertaraf etmek veya en aza indirmek için de hep birlikte daha...

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması"na katıldı

Bakan Selçuk: "Salgın öncesinde hazırlamış olan bir takım projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha rahat atlattık diyebilirim"

"Bu riski bertaraf etmek veya en aza indirmek için de hep birlikte daha çok gayret göstermeye ihtiyacımız var"

"İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır"

"Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hayata geçirilen projeler var"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle online gerçekleşen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5'inci Büyük Buluşması'na katıldı. Buluşmada konuşan Bakan Selçuk, "Salgın öncesinde hazırlamış olan bir takım projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha rahat atlattık diyebilirim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması"nın 5'incisine uzaktan bağlantı ile katıldı. UNESCO'nun kuruluşundan bu güne 75 yılı geride bıraktığımızı hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süre içerisinde herkes için eğitim, refah toplumu yaratma ve kültürlerin yakınlaşması yoluyla barışı kurmak, korumak ve sürdürülebilirlik adına küresel anlamda önemli adımlar atıldı. Ancak bu memnuniyet verici gelişmelere rağmen insanlık; eğitim, refah ve Yunus Emre'nin yedi asır önce ifade ettiği "Gelin tanış olalım." felsefesine uygun bir şekilde sürdürülebilir barış konusunda hala sorunlarını çözmüş, hedeflerine ulaşmış değildir. Bu nedenle UNESCO gibi uluslararası kuruluşlara ve güçlendirilmiş rolüne ihtiyaç sürmektedir. Özellikle son bir yıldır küresel salgınla mücadele eden dünyamızda, salgının gerektirdiği önlemler nedeniyle eğitime, bilime ve kültüre olan ihtiyaç, önceki dönemlerden daha fazla kendini göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Bu riski bertaraf etmek veya en aza indirmek için de hep birlikte daha çok gayret göstermeye ihtiyacımız var"

Covid-19 salgınının her alana etkisi olduğu gibi eğitim alanını da etkilediğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Salgının neden olduğu durgunluk, başta 'nitelikli eğitim' olmak üzere UNESCO'nun da pek çok boyutuyla içinde yer aldığı 'Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri'nin gerçekleşmesi konusunda bir riski de ortaya çıkarıyor. Bu riski bertaraf etmek veya en aza indirmek için de hep birlikte daha çok gayret göstermeye ihtiyacımız var. UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir barış hedeflerinin gerçekleştirilmesi için de 'nitelikli eğitim' gerçekten çok kritik bir ayak. Bu çerçevede de bizim 2023 eğitim vizyonumuzun temel amaçlarından biri olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime ve kültüre ilgi duyan, nitelikli bireyler yetiştirme hedefi biraz daha önümüze çıkıyor ve daha önemli hale geliyor. Bizler de çağa ayak uyduran bir yaklaşımla, sistemle de çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe hazırlanmasını bu noktada çok önemsiyoruz ve gayretlerimiz bu yönde" diye konuştu.

"Salgın öncesinde hazırlamış olan bir takım projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha rahat atlattık diyebilirim"

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Bildiğiniz üzere birçok ülkede olduğu gibi salgını önlemek için tüm okullarımızda yüz yüze eğitime Mart ayında ara verdik. Salgın öncesinde hazırlamış olan bir takım projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha rahat atlattık diyebilirim. Eğitim Bilişim Ağı bu anlamda çok büyük bir katkı sağladı. Kurulan televizyon kanalları ve diğer eğitim araçları, basılı eğitim araçları vesaire bunların hepsi uzaktan eğitimi destekledi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak temel paradigmamız olan; 'Eğitimde Fırsat Adaleti' ilkesini uzaktan eğitimde de önceledik ve öğrencilerimizin de geride kalmaması için büyük bir özveri ile çalıştık" ifadelerini kullandı.

"İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır"

2021 yılının Hacı Bektaş Veli'nin 750'nci ölüm yıldönümü olduğunu vurgulayan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul Başkanı olarak 2021 yılında 750. vefat yıl dönümü, UNESCO kararıyla bütün dünyada anılacak olan Hacı Bektaş Veli'nin 'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır' sözünü de kendimize rehber ediniyoruz. Bizim bir çok alanda örneğin, anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okulları ağı ve UNESCO Kulüpleri kurmamız, üniversitelerimizde kurulan UNESCO kürsüleri ve Öğrenen Şehirler Programı, her kesimin UNESCO'nun benimsediği evrensel değerleri tanıması için yürütülen önemli çalışmalardan aslında birkaç tanesi" dedi.

"Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hayata geçirilen projeler var"

Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hayata geçirilen projeler var. Bunlardan biri, ortak değerlerinin ülkemize ait motiflerle nesilden nesile aktarılması için ve bu arada da çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için oluşturduğumuz 'Anadolu Masalları Projesi' var. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü masallar vasıtasıyla kültürel tevarüs hayata geçiyor. Bir diğeri ise kültürel kodlarımızdaki değer ve normların yaşatılması ve kültüre ait kolektif hafızanın yeni nesiller tarafından keşfedilip tanınması için oluşturduğumuz, 'Anadolu Çocuk Oyunları Projesi' tabi ki bunlara Youtube kanalından da erişim sağlanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması na katıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması na katıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması na katıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması na katıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması na katıldı

Ziya Selçuk, Koronavirüs, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na katıldı - Son Dakika


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