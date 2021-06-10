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Son dakika haber | Bakan Selçuk "Yunus Emre'yi Bilir misin?" sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Selçuk "Yunus Emre'yi Bilir misin?" sergisinin açılışını yaptı

10.06.2021 16:39

Son dakika haberine göre - Bakan Selçuk "Yunus Emre'yi Bilir misin?

- Bakan Selçuk " Yunus Emre'yi Bilir misin?" sergisinin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Yunus Emre anlayışının bizi götürdüğü dünyalar insanlığımızı geliştirmeye devam ediyor"

ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de "Yunus Emre'yi Bilir misin?" adlı serginin açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 gün boyunca ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Programına Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ederek başlayan Bakan Selçuk, buradan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçti. Selçuk, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından organize edilen "Yunus Emre'yi Bilir Misin?" adlı serginini açılışında kurdele kesti. Açılışa Milli Eğitim Bakanı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve çok sayıda konuk katıldı. Bakan Selçuk, merkezde kendisini karşılayan çocuklara hediyeler verdi ve fotoğraf çekindi. Açılışın ardından sergiyi gezen Bakan Selçuk, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özel olarak hazırlanan Sazende ve Solistler ekibinden Yunus Emre Güfteleri Gösterisi'ni dinledi.

"Yunus Emre anlayışının bizi götürdüğü dünyalar insanlığımızı geliştirmeye devam ediyor"

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yunus Emre'nin hatırasında buluşuyor olmak ve onu anarak birtakım projeleri yapıyor olmak gerçekten özel. En önemli hususlardan birisi de Türkçe'nin doruk noktası olarak bu kadar derinliği sade bir şekilde ifade etme fırsatı veren bir anlayış olmasıdır. Bu anlayışın bizi götürdüğü dünyalar insanımızı ve insanlığımızı da geliştirmeye devam ediyor. Bütün Yunus deyişlerinin hem bir çocuğa hem de aynı anda çok bilge bir filozofa hitap edebilme hususiyet olması. Bize önerdiği şey tevazu oluş ve bunun ötesinde 'ben' davasından vazgeçmek ve dilin hükmüne boyun eğmek. Bütün bunlar bir araya geldiğinde gelecek nesiller de Yunus ile ilgili destansı nitelikleri paylaşmaya devam edecekler. Biz de bu vesileyle elimizden geleni yapmış olmanın rahatlığı içerisinde olmak istiyoruz. Olgunlaşma Enstitüsü'nün bu anlamda ortaya koyduğu yapı çok önemli. Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan Yunus Emre Yılı üstünde dura dura ele alınması gereken bir yıl. Bu yılın hepimiz tarafından da tekrar tekrar değerlendirilmesi ve geleceğe taşınması noktasında ihtiyacımız var" dedi.

Yeni Bakandan eski Bakana dezenfektan ikramı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sazende ve Solistler ekibinden Yunus Emre Güfteleri Gösterisi esnasında Eskişehir Milletvekili ve aynı zamanda eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya dezenfektan ikram etti.

Bakan Selçuk, gösterinin ardından Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nden ayrılan Bakan Selçuk, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na gitti.

Son dakika haber | Bakan Selçuk Yunus Emre'yi Bilir misin? sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Bakan Selçuk Yunus Emre'yi Bilir misin? sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Bakan Selçuk Yunus Emre'yi Bilir misin? sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Bakan Selçuk Yunus Emre'yi Bilir misin? sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Bakan Selçuk Yunus Emre'yi Bilir misin? sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Bakan Selçuk Yunus Emre'yi Bilir misin? sergisinin açılışını yaptı

Ziya Selçuk, Yunus Emre, Eskişehir, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Selçuk 'Yunus Emre'yi Bilir misin?' sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika


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