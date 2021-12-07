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Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika

Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı

07.12.2021 09:44

Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı İddianamede 3 kişinin müebbet, 2 kişinin 5 yıla kadar hapsi istendi Bayrampaşa'da Pakistanlı Sulman Ali'nin bıçaklanarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılı bir şekilde Edirne'ye bırakılmasına...

Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı

İddianamede 3 kişinin müebbet, 2 kişinin 5 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da Pakistanlı Sulman Ali'nin bıçaklanarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılı bir şekilde Edirne'ye bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin müebbet, 2 şüphelinin ise 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bayrampaşa'da 3 Aralık 2020 tarihinde Pakistanlı Sulman Ali'nin bıçaklanarak öldürülüp cesedinin, battaniyeye sarılı halde Edirne Uzunköprü'ye bırakılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüttürülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, olaya ilişkin tanık olarak beyanı alınan Molana Ishtıaq Ahmad'ın Ali'nin ölümünden yaklaşık 2 hafta sonra Pakistan Başkonsolosluğu'na giderek, Sulman Ali'nin öldürülüp Edirne Uzunköprü'ye bırakıldığını söylediği ve bununla ilgili yardım talebinde bulunduğu, ifadelerinin bir örneklerinin alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve emniyete gönderilerek ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Cesedin tanıklara teşhis ettirildiği aktarıldı

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari (41), Zahir Shad ve İftkhar Ahmad'ın yakalanarak tutuklandığının anlatıldığı iddianamede, Uzunköprü İlçe jandarma Komutanlığı ile irtibata geçilerek, Sulman Ali'nin cesedinin bulunup bulunmadığı sorulduğu ve 19 Aralık 2020'de yol kenarında kimliği belirsiz olarak muhtemel Pakistan uyruklu bir şahsın yol kenarında battaniye içerisinde bulunduğu cesedin çürümeye başladığı aktarıldı. İddianamede, maktul Ali'nin cesedinin fotoğraflarının tanığa gösterilerek teşhis ettirildiği kaydedildi.

Yunanistan'da gittiklerini söylediler

Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelilerin ifadelerine yer verildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, maktulün aşırı alkollü olduğu için kustuğunu ve bu nedenle rahatsızlandığını, kendilerinin olay gecesi Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını ancak yolda maktulün öldüğünü gördüklerini ve bu nedenle Edirne'ye bıraktıklarını söyledikleri anlatıldı.

ATK raporunda yaralanmanın öldürücü nitelikte olduğu belirtildi

Salman Ali'nin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun yer aldığı iddianamede, ölümün bir adet kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanmasından gerçekleşen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Tanık beyanlarının yer aldığı iddianamede, maktul Salman Ali ile şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad'ın arasında olay günü bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı, her iki tarafında alkollü olması sebebiyle tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, şüphelilerin mutfakta bulunan bıçakla maktulü kolundan yaraladığı, daha sonra diğer şüpheliler Sezer Balıkçı ve Cuma Özbey'i arayarak onların temin ettikleri araç ile maktulü Edirne Uzundere'ye bıraktıkları aktarıldı.

'Göçmen kaçakçılığı' suçundan ayrı bir dava açıldı

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kameraların tespit edilerek, görüntü çözümlerinin yaptırıldığının belirtildiği iddianamede, olay günü maktulü taşıyan aracın 05.50 sıralarında sokağa giriş yaptığı, şüphelilerin araca eşyalar ile battaniyeye sarılı maktulü yükledikleri ve aracın sokaktan ayrıldığı, tespit edilen plaka üzerinden şüphelilere ulaşıldığı ancak araba ile gelen şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ve göçmen kaçakçılığı yapmadıklarını söyledikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheliler hakkında 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan ayrı bir dava açıldığı belirtildi.

Pakistanlı bir doktoru görüntülü aradıkları kaydedildi

İddianamede, tüm deliller doğrultusunda şüphelilerin, tanıkların ve maktulün olay günü birlikte yemek yediği sırada maktul ile şüpheliler arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, şüphelilerin maktulü bıçakladığı, maktulün yaralanmasının öldürücü nitelikte olduğu ve ölüm sebebinin bu yaralanmadan dolayı olduğu aktarıldı. Tanıkların, şüphelilerden çekindikleri için bir süre olaya müdahale etmeyip, ihbarda bulunmadıklarının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin maktul yaralı haldeyken Pakistanlı bir doktorla görüntülü konuştukları ancak doktorun maktulün ölmüş olmasını söylemesi üzerine araç çağırarak Edirne Uzunköprü'ye gittikleri ve cesedi battaniyeye sarılı halde Kiremitçi Sahil köyü yakınlarında boş bir araziye bıraktıkları anlatıldı.

3 şüpheliye müebbet, 2 şüpheliye 5 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu şüpheliler Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsinin istendiği iddianamede, tutuksuz şüpheliler Cuma Özbey ve Sezer Balıkçı'nın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı
Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı
Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı
Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı

Bayrampaşa, Uzunköprü, Göçmen, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistanlı genci Bayrampaşa'da öldürüp Edirne'ye atan şüphelilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika
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