Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor - Son Dakika

Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor

13.10.2020 14:50
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili, "AYM'nin bireysel başvuruyla ilgili hak ihlali kararları, başka bir yargı kolu olan Yargıtay'da kesin...

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili, "AYM'nin bireysel başvuruyla ilgili hak ihlali kararları, başka bir yargı kolu olan Yargıtay'da kesin hüküm haline gelen bir kararının hukuki varlığını ortadan kaldırmıyor" dedi. AYM'nin yeniden yargılama kararı verdiğini ve ilk derece mahkemesine bu kararı gönderdiğini belirten Şentop, "Bu kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni bir durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Altındağ Belediyesi tarafından Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Törene Şentop ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra seğmen ekibi gösteri yaptı.

'ANKARA, KURTARICI VE KURUCU BİR ŞEHİR'Törende konuşan TBMM Başkanı Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Ankara, kurtarıcı ve kurucu bir şehir. istiklalimizin ve istikbalimizin şehri. Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta. İnşallah 3 yıl sonra ikisinin de 100'üncü yılını idrak etmiş olacağız. Bugün aynı zamanda sonbaharın en güzel günlerinden. Ağaç dikmek için en uygun ay. Bugün birlikte ıhlamur ağaçları dikeceğiz. 5 bin ıhlamur ağacını toprakla buluşturacağız" dedi.'TÜRKİYE, BÖLÜCÜ HAİNLERİN KAFASINI EZMEYE MUKTEDİR BİR DEVLETTİR'Şentop, herkesin devletine hizmet etmek, milletini korumak konusunda aynı çabayı göstermediğini vurgulayarak, "Bazıları ihanet etmek için fırsat kolluyorlar. 'Bir kötü bir mahalleyi kokutur' misali, bölücü, yıkıcı hainler de yıllardır ülkemize zarar vermeye çalışıyorlar. Yıllarca masum insanlarımızın kanını döken bölücü hainler, bizlere zarar vermek için her yola başvuruyorlar. Geçmişte sık sık yaptıkları gibi son günlerde yine ormanlarımızı yakmaya başladılar. İnsanlık dışı vahşetleriyle en son Hatay'da karşımıza çıktılar. Üstelik densizliklerini üstlenerek canımızı yakmak istediklerini itiraf ettiler. Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler; Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir, bölücü hainlerin kafasını ezmeye muktedir bir devlettir. Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında mutlaka boğulacaklar. Türkiye'nin ve milletimizin büyüklüğü karşısında er geç yok olup gideceklerdir. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmesini engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Onları üstümüze salan sahiplerini de gereken cevabı her ortamda veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hainler kötülükleriyle övünürken, biz yaptığımız iyiliklerle övüneceğiz" ifadelerini kullandı.Ardından Meclis Başkanı Şentop ve beraberindekiler, bölgede belirlenen alanlara ıhlamur fidanı dikti. Gün içinde 5 bin ıhlamur fidanının toprakla buluşturulacağı belirtildi.'AYM, KESİN HÜKMÜ İPTAL EDEN BİR KARAR VERMİYOR'Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararının ardından vekilliğinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili, şunları söyledi: "Malum Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına göre, kesin hükmün TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle milletvekillerinin milletvekilliği düşer. TBMM, milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili herhangi bir karar almadı, hatta buna 'işlem' bile denilemez sadece bir bildirim yapıldı. Şimdi Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru neticesinde hak ihlali kararı verdi, 'bu kararın gerekçesini bekleyelim' demiştim, gerekçeyi gördük. AYM'nin bireysel başvuruyla ilgili hak ihlali kararları, başka bir yargı kolu olan Yargıtay'da neticede temyiz sonucunda, kesin hüküm haline gelen bir kararının hukuki varlığını ortadan kaldırmıyor. AYM, yargı kararlarıyla ilgili yapılan bireysel başvuru müracaatlarında, kesin hükmü, yargı kararını iptal eden veya ortadan kaldıran bir karar vermiyor. AYM kararı dikkatle okunduğunda, kesin hükmü iptal ettiğine ve ortadan kaldırdığına dair bir hüküm yok. Zaten böyle bir karar veremez. Yeniden yargılama kararı veriyor ve ilk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. İlk derece mahkemesinin vereceği karar önemli, bizim baktığımız şey, kesin hükmün hukuki varlığıyla ilgili durumdur. AYM kararı henüz bunu ortadan kaldırmamıştır. Bu kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni bir durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz."'TÜRKİYE'DE ARTIK SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILIR'Şentop, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de siyasi bir tartışmaya girmek istemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önceki hükümet sisteminde erken seçim kararı almak kolaydı. Nitekim Türkiye, zamanında seçim yapmamakla meşhur bir ülkeydi o dönemlerde. Bu hükümet sistemi değişikliğinin en önemli gerekçelerinden birisi, Türkiye'de sık sık seçim yapılmasını ortadan kaldırmaktı. Yapılan değişiklikle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. ya cumhurbaşkanı böyle bir kararı alabilir veya Meclis bu kararı alabilir. Bu ise ancak 5'te 3'lük bir çoğunlukla olabilir, 360'ın üzerinde bir sayı gerekir. Ben erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Bu erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin de bir özelliğidir bu. Türkiye'de bundan sonra seçimler hep zamanında yapılır. Sadece 2023'te değil, ondan sonra da Türkiye'de erken seçim olmaz. Hep vaktinde yapılır. Amaç buydu zaten."

Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor

Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı, kesin hüküm haline gelen kararı kaldırmıyor - Son Dakika


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