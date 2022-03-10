İZMİR'in Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, sanatçı Süheyla Taşçıer'e ait Bacıyan-ı Rum Belgeseli'nin gösterimi gerçekleştirildi.
Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever ve CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar yer aldı. Etkinlik kapsamında imza töreninin ardından Süheyla Taşçıer, kendi yazdığı şiirleri seslendirdi. Şiir dinletisinin ardından Bacıyan-ı Rum Belgeseli izlendi.'AYAK İZLERİM, KADINLARIN DOKUNDUĞU TOPRAKLARA DOKUNDU'Belgeseli beyaz perdeye taşıyacaklarını anlatan Süheyla Taşçıer, "Narlıdere Belediyesi'nden gelen bir teklifi değerlendirdik. Benim daha önce yaptığım Bacıyan-ı Rum Belgeseli'ni beyaz perdeye taşıyoruz. Bu nedenle önce şiir kitaplarının imza töreni ardından şiir dinletisi ve belgesel gösterimini kapsayan bir etkinlik düzenledik. Bunun da 8 Mart'ın hemen ardına denk gelmesi Emekçi Kadınlar Günü bağlamındadır. Benim 8 Mart'ım bundan 850 yıl önce kurulan, dünyadaki ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum yani 'Anadolu Bacıları' ile başlamıştır. Belgesel sürecinde araştırmam 3-4 yılımı aldı. Önemli danışmanlarla beraber yol aldım. Ayak izlerim, kadınların dokunduğu topraklara dokundu. Ayak izlerim, onların alın teri ile buluştu ve tarihin tozlu raflarından kaldırmak için bu işi görev edindim" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Süheyla Taşçıer'in Bacıyan-ı Rum Belgeseli, seyirciyle buluştu - Son Dakika