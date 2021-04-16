Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bulundukları uçağın arızalanarak Malatya'ya sorunlu iniş yapmasına ilişkin, "Allah beterinden esirgesin. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldık ama kabinde herkes sakindi. Sonuç olarak Şırnak'a vardık." dedi.

Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla Ankara'dan hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra, arızalanması nedeniyle Malatya Havalimanına zorunlu iniş yapan uçakta bulunan Bakan Pakdemirli ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir helikopter ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namazdağı üs bölgesine geldi.

Pakdemirli ve beraberindekileri burada Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan karşıladı. Üs bölgesindeki hatıra ormanına fidan diken Pakdemirli, Gazipaşa Mahallesi Prestij Caddesi'ne esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Şırnak Belediyesine geçen Pakdemirli, Belediye Başkanı Yarka ile görüştü. Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'a gelirken yolda bir tehlike atlattıklarını, bulundukları uçağın Malatya'ya inmek zorunda kaldığını söyledi. Kendisine geri dönme tavsiyesinde bulunulduğunu ifade eden Pakdemirli, "Dedim ki 'Mesele Şırnak ise bize geri dönmek yakışmaz. Belediye Başkanımıza, Valimize, Şırnaklılara söz verdik, ne olursa olsun bugün Şırnak'ta olacağız.' ve Şırnak'a geldik müjdelerimizi açıkladık." diye konuştu.

"Allah beterinden esirgesin"

Pakdemirli uçakta yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Uçuş başladıktan herhalde 45 dakika sonraydı, hafif gözlerimi dinlendiriyordum, sesle birlikte irkildim. Arkadaşlardan pilotlara haber vermesini söyledim. Pilotlardan birisi arkaya geldi. Pilotumuzun ilk teşhisi iniş kapaklarından birinden ses gelmiş olabileceğiydi. Ben de sanki motorun içerisinden geldiğini söyledim. 'Karar sizin hemen inmemiz gerekiyorsa en yakın bir meydana inelim.' dedik. Çok kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra tekrar yanıma geldi. 'Malatya'ya inmek istiyoruz lojistik açıdan da uçağın tamiri açısından orası iyi olabilir, muhtemelen uçak tekrar kalkamayacak durumda.' dediler. Ben de tamam dedim. Bazı denemeler yapıldı, bu sesin giderilmesi konusunda ama uçağın sol motorunda arıza olduğu ortaya çıktı. İnişin hemen akabinde de motoru kapattık. Böylelikle sağ salim Malatya'ya varabilmiş olduk. Allah beterinden esirgesin. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldık ama kabinde herkes sakindi. Sonuç olarak Şırnak'a vardık."

???????Namaz Dağı'nda seyir terası ve mesire yeri yapılacak

??Namaz Dağı'nda seyir terası ve mesire yeri yapılması kararını aldıklarını aktaran Pakdemirli, Cudi Dağı'nda Nuh'un gemisinin iniş alanı olarak denilen mekanının Milli Park olarak ilan edilmesi konusunda çalışmaların başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.

Pakdemirli, Bakanlıklarının Şırnak'ta üretimi ve kaliteyi artırmak için önemli destekler sağladığını dile getirerek Şırnak'a tarım ve orman alanında son 19 yılda reel rakamlarla 3,5 milyar lira tarımsal destek verdiklerini ve yatırım yaptıklarını belirtti. Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini, bunu da kurumları zarar ettirmeden yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, alım fiyatlarını hasat öncesi açıklayıp, üreticinin alın terinin ve emeğinin hakkını verdiklerini vurguladı.

Pakdemirli, hasat sonrasında ise istikrar için gerekli adımları atarak dengeli bir piyasa oluşmasını sağladıklarını bildirdi.

"Üreticimizin depolarındaki patates ve soğanın israf olmasını önlüyoruz"

Piyasa regülasyonu yanında, arz fazlası ürünleri alarak üreticilerin mağduriyetini önlediklerini ve bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere ramazan ayı öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla patates, soğan ve çeltik yetiştiricilerimizin depolarında bulunan arz fazlası ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile almaya başladık. Patates ve soğanların 81 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine, valiliklerimiz üzerinden dağıtımını yapıyoruz. Bir nevi Gıda Bankacılığı formatında yaptığımız bu uygulama ile üreticimizin depolarındaki patates ve soğanın israf olmasını önlüyor, diğer taraftan ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ürünlerin ücretsiz ulaşmasını sağlayarak sosyal devlet görevimizi de yerine getiriyoruz. Şırnak'ta bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bu ürünlerden faydalanacaktır."

Bakan Pakdemirli, Şırnak'ta Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında son 3 yılda, 16 projeye toplam 11 milyon lira hibe desteği ödediklerini ve böylece 134 vatandaşa ilave istihdam imkanı sağladıklarını kaydetti.

"Şırnak'ın hayvansal üretim değeri 41 kat artışla 1,8 milyar liraya ulaştı"

Şırnak'ta 10 bin dekarın üzerinde mera ıslah çalışmasını tamamladıklarını, son 4 yılda küçükbaş hayvan varlığının 2,5 kat artışla 1,4 milyon başa, büyükbaş hayvan sayısının ise 2,6 kat artışla 88 bin başın üzerine çıktığını anlatan Pakdemirli, "Şırnak'a 2020 yılında bitkisel üretim kapsamında ise 65 milyon lira destek sağladık. TARSİM kapsamında çiftçilerimize 7,4 milyon lira prim desteği ve 8,3 milyon lira hasar tazminatı ödedik. Böylece Şırnak'ın bitkisel üretim değeri 7,5 kat artışla yaklaşık 700 milyon liraya, hayvansal üretim değeri ise 41 kat artışla 1,8 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, orman ve su alanında Şırnak'ta büyük ve önemli yatırımları hayata geçirdiklerini aktararak "Son 3 yılda, 16 bin dekar arazide 205 bin fidanı toprakla buluşturduk, bir mesire yeri ve 2 bal ormanı tesis ettik. 54 ailemize 2 milyon lira ORKÖY ile kredi ve hibe desteği sağladık. 58 köyde 38 bin gelir getirici tür fidanı diktik. Sulama alanında yapmış olduğumuz 500 milyon liralık yatırım ile 2 baraj (Kavşaktepe Barajı, Uludere Barajı), 4 içme suyu tesisi ve 11 taşkın koruma tesisini hizmete aldık. Bu tesisler vasıtasıyla 22,2 milyon metreküp içme suyu temini ve 11 yerleşim yerinin taşkınlardan korunmasını sağladık." şeklinde konuştu.

Şırnak'a sulama alanında 110 milyon liralık müjde

Şırnak'taki hayata geçirilecek projelere değinen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak'a sulama alanında tam 110 milyon liralık 21 proje müjdesiyle geldik. Beytüşşebap İçme Suyu Tesislerini bu yıl yatırım programımıza aldık. Bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız. Bu tesisler ile ilçemizin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Şırnak'ın içme suyunun temin edildiği Mijin İçmesuyu Kaptajının yenilenmesi projesini yatırım programına aldık ve ihalesini de yıl içerisinde yapacağız. Cizre ilçesi Koçbey köyü, İdil ilçesi Aksoy köyü, Silopi ilçesi Çalışan Beldesi ve Uludere ilçemizi taşkınlardan koruyacak olan 4 taşkın koruma tesisimizi 2020 yılı sonunda hizmete aldık. Şırnak İl Merkezi 1 ve 2 nolu Rodere, Serisevki ve Bilbil Dereleri taşkın koruma Üst Havza Tedbirleri projelerimizi Haziran 2021'de bitirerek hizmete alacağız. İdil İlçesi Aksoy Köyü Kurudere 2. kısım taşkın koruma işinin inşaat ihalesini yaptık. Yer teslimini de geçen yıl 7 Aralık'ta yaptık. Silopi, Görümlü Beldesi Besbin ve Bişi dereleri 1. kısım işinin inşaat ihalesini yaparak 27 Ocak'ta yer teslimini yaptık. Uludere Boğaz Deresi ve Yeşilyuva Mahallesi 1-2 Nolu Yan Dereleri 2. kısım işinin inşaat ihalesini yaptık. Ayrıca 9 taşkın koruma tesisimizi daha 2021 yılı yatırım programına aldık."

Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira kaynak ile bitkisel üretim ve mera ıslahında 7 yeni proje başlatacaklarını anlatan Pakdemirli, bu projeleri şöyle açıkladı:

"Yaklaşık 14 bin adet antepfıstığı fidanı dikimini yapacağız. Bu suretle Şırnak ilimizde antepfıstığı üretiminde artış sağlamayı hedefliyoruz. Eğimli ve yüksek arazilerde 3 bin 500 dekar alanda sert kabuklu meyve bahçesi tesis edilerek birim alandan daha yüksek gelir elde edilmesini sağlayacağız.13 bin dekar alanda sertifikalı buğday, arpa ve kırmızı mercimek tohumlarını üreticilerimize temin ederek hububat ve baklagiller üretiminde artış sağlayacağız. 6 bin 500 dekar alanda yonca ve fiğ tohumu temini ile yem bitkileri ekiliş alanlarını artıracağız. 400 bin dekar alanda taş toplama yapılması amacıyla 2 taş toplama makinesi temin ederek atıl arazileri tarıma kazandıracağız. 16 bin metrekare alanda sera kurarak, birim alandan daha yüksek verim ve turfanda sebze üretiminde artış sağlayacağız. 6 bin 500 dekar alanda mera alanı ıslah ve amenajman projesi yaparak hayvancılık sektörünün hizmetine sunacağız."

Bakan Pakdemirli, Şırnak'ı ETKİYAP Projesi kapsamına dahil ettiklerini, proje kapsamında bu yıl içerisinde dezavantajlı ilçelerde 1,5 milyon lira bütçe ile üreticilerin büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama yapacaklarını ve böylece büyükbaş hayvancılıkta verimi yüksek ırkların sayısını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Şırnak'ta bal ve arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik, üreticilerin güneş enerjisi sistemi, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımına hibe desteği ödeyeceklerini ifade eden Pakdemirli, "Şırnak'ta Hamdani koyunu ve Kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan anaç küçükbaşlara 100 lira, bu sürülerden koç -teke alan yetiştiricilerimize 500 lira destek veriyoruz. Şırnak'ta 2021 yılında düve alım desteği kapsamında, yetiştiricilerimize düve alımı için destekleme ödemesi de yapacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, Şırnak'ta bu yıl ormancılık alanında 7 milyon 350 bin lira yatırım yapacaklarını ve bu yatırımla yöre halkına tahmini 82 milyon lira ek gelir sağlayacaklarını vurguladı. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2 bin 500 dekar arazide çalışma yaparak 670 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylerinde yaşayan ailelere 1 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında toplam 50 bin fidan dikeceğiz. Güçlükonak ilçesi Yatağankaya köyünde 250 dekar alanda 10 bin gelir getirici tür fidanı dikeceğiz. Bu fidanların bakımını 3 yıl süreyle biz yapacağız ve 49 yıllığına ücretsiz olarak köylülerimizin istifadesine sunacağız. Yine bu yıl içerisinde Şırnak'ta 9 köyümüzde 44 bin dekar alanda Menengiç ağaçlarına fıstık aşılaması yapacağız. Yaklaşık 5 yıl sonra orman köylülerine bu alanlardan yıllık tahmini 80 milyon lira ek gelir sağlıyor olacağız."