Son dakika haberi: Türkiye 'güvenli turizmde' Avrupa'yı geride bıraktı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını sonrası 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde yabancı turistlerin ilgi odağı Türkiye oldu. Güvenli turizm sertifikasını alarak kapılarını açan otellerin doluluk oranı, yüzde 80'lere ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Ülkemiz, güvenli turizm alanında aldığı önlemlerle Avrupa ülkelerini geride bıraktı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel ölçekte hızla yayılan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde en çok turizm sektörünü etkiledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülke sınırlarını seyahate kapatırken, havayolu şirketlerinin uçuşları durduruldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı.

Türkiye'deki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Güvenli turizm sertifikasını alan oteller, 1 Haziran'dan itibaren yerli ve yabancı turistleri tekrar ağırlamaya başladı. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde Türkiye, yabancı turistlerin tatil listesinde ilk sırayı aldı. Bu süreçte Türkiye'ye en fazla turist sırasıyla Rusya Almanya ve Bulgaristan 'dan geldi.Türkiye'nin aldığı önlemlerle güvenli turizm olarak adlandırılan yeni dönemde birçok Avrupa ülkesindeki otelleri geride bıraktığını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Türkiye'deki tedbirleri hiçbir yerde görmedik. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Önlemler otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi ülkemizden mutlu ayrıldı. Türkiye'deki turizm sektörü koronavirüs sınavından başarıyla geçti. Ülkemiz, güvenli turizm alanında aldığı önlemlerle Avrupa ülkelerini geride bıraktı" dedi."GELECEK YILI BEKLİYORUZ"

Türkiye'deki turizm bölgelerinde otellerin doluluk oranlarının yüzde 80'lere ulaştığını ifade eden Özden, "Ülkemiz genelinde ağustos ve eylül aylarında güzel bir sezon geçirdik. Kontrollü normalleşme süreciyle yeniden yabancı turist kabul eden güvenli turizm sertifikalı otellerde doluluk oranı istediğimiz seviyelere çıktı. Otelciler olarak artık gelecek yılı bekliyoruz. Umarın önümüzdeki sezon kovid-19 hastalığı olmaz ve eski günlerimize yeniden döneriz" diye konuştu.