Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: "Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer" - Son Dakika

Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: "Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer"

09.01.2021 00:17
Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım:

Gelen son dakika haberlerine göre Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor. Ama Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer. Ateşle oynayan ya kendini ya ülkesini yakar. Bugün olduğu gibi." dedi.

Yıldırım, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugün gençliğe her dönemkinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gençliğin bir milletin umudu olduğunu belirten Yıldırım, "İyi yetiştirilmiş bir gençlik varsa o milletin, o devletin geleceğinden endişe etmeyin. Ama gençliğimizi iyi yetiştiremezsek bir gün bu topraklarda yok olur gideriz. O yüzden gençlerin devletini, milletini iyi tanıması, sevmesi, kültürünü, töresini bilmesi için onları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı da bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, ABD'deki başkanlık seçimlerine işaret ederek, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor. Ama Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer. Ateşle oynayan ya kendini yakar ya ülkesini yakar. Bugün olduğu gibi. Bir taraftan da Amerika'da Biden'in kazanmasıyla birlikte ümitlenen bazı hainlerin bugünkü durumlarına da tekrardan tanıklık ediyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına da değinen Yıldırım, bunun ardından üniversitede yaşanan olaylarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin bugün Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koruma altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kısa sürede yaptıklarımıza bakın. Çok şükür Türk dünyasının kanayan yarası Karabağ'da zafer elde ettik. Irak'ta, Suriye'de örgüt kafasını kaldıramıyor. Türkiye'yi sıfır terör noktasına getirdik. Çok şükür şehit vermiyoruz. Karakollarımız basılamıyor. Kapalı Maraş'ı açtık. Ayasofya'yı açtık. Kendi gemilerimiz Karadeniz'de, doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz arıyor. Çıkarmak üzere. Emin olun petrol ve doğal gaz çıktığı zaman Türkiye'de hiçbir ekonomik sorun kalmayacak. Zaten şu an bütün sancı bundan kaynaklı. İçerideki hainler 'Petrol, doğal gaz çıkarsa işimiz biter.' diyor. Dışarıdaki iş birlikçileri de dışarıdaki düşmanlarımız da 'Bunlara da ulaşırsa artık Türkiye'yi tutamayız.' diyor. 2023'te Allah izin verirse önümüzde hiçbir engel kalmayacak."

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: 'Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer' - Son Dakika


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