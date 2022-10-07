Son dakika haberi! Uzak Doğu'dan iş vaadiyle getirdikleri kişileri evlere kapatıp zorla çalıştırdıkları iddiasıyla 4 Çinliye dava

Uzak Doğu'dan iş vaadiyle İstanbul'a getirdikleri kişileri, pasaportlarına el koyup evlere kapatarak zorla yasa dışı bahis işinde çalıştırdıkları iddia edilen 4 Çinli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2021'de farklı ilçelerdeki evlerde pasaportlarına el konulan Çinlilerin zorla yasa dışı bahis işlerinde çalıştırıldığı ihbarı üzerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda Çinli ve Tayvanlı 40'tan fazla mağdur kurtarılırken, birçok suç eşyasına da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çinli sanıklar Chen Shengnan (41), Chen Jinnan (21), Liu Jiefeng (28) ve Wang Mingfu (29) hakkında "insan ticareti" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından haklarında dava açılan 4 sanık, kasımda hakim karşısına çıkacak.

Mağdurların ifadesi

Sanıkların Tayvan ve Çin'den getirdikleri kişilerin pasaportlarına el koyup zorla evlerde tuttukları ve zorla çalıştırdıkları iddiasıyla soruşturmaya başlandığı anlatılan iddianamede, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'ndeki bir ikametten ve Sarıyer'deki lüks bir rezidanstan kurtarılan 35'ten fazla mağdurun ifadelerine yer verildi.

Buna göre, çalışmak için geldikleri Türkiye'de havalimanından alındıklarını ve eve yerleştirildikten sonra pasaportlarına el konulduğunu belirten mağdurlar, iki internet sitesindeki yasa dışı bahis işinde çalıştıklarını, bunun Çin'de yasak olduğunu ifade etti.

Yalnız başına dışarıya çıkarılmadıklarını, her işlerinin Türk vatandaşları tarafından görüldüğünü anlatan mağdurlar, sanıklardan şikayetçi oldu.

Tanık: "Parayı Kapalıçarşı'dan alıp teslim ediyordum"

Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan İbrahim Ö. iddianamede yer verilen ifadesinde, "Alimire" adlı kişinin yanında şoför olarak çalıştığını, yurt dışından gelen Çinlileri alıp belirtilen yerlere yerleştirdiğini, bu kişilerin yiyecek ve içecek temini işlerini yaptığını anlattı.

Evlerde tutulan kişilerin ev sorumlusunun bilgisi olmadan dışarı çıkarılmadığını ve bu kişiler çıksa dahi onlara nezaret ettiklerini söyleyen İbrahim Ö, "Adreslerde ne iş yapıldığını bilmem ancak internet üzerinden çalışıyorlardı. Rezidansta bulunan kişiler işçi değildi. Hepsinin ayrı dairesi vardı, satın almışlardı. Bu şahıslara bir uygulama üzerinden gönderildiğini düşündüğüm parayı Kapalıçarşı'dan alıp kendilerine teslim ediyordum." beyanında bulundu.

Sanık: "İnternetten oynadığım oyunlardan para kazandım"

İddianamede, sanıkların savunmaları da yer aldı.

Arkadaşlarıyla turistik amaçlı Türkiye'ye geldiklerini ama salgın nedeniyle geri dönemediklerini savunan sanık Chen Shengnan, "Arkadaşım Chen Jinnan ile birlikte ev tuttuk. İhtiyaçlarımızı beraber karşıladık. Herkes ailesinin gönderdiği parayla geçindi. Ayrıca internetten oynadığım oyunlardan para kazandım. Evlerde zorla tutulan kimse bulunmamaktadır. İsteyen istediğinde dışarı çıkar. Yasa dışı hiçbir işte yer almadım." dedi.

Sanık Wang Mingfu da turistik amaçla geldiği İstanbul'dan salgın nedeniyle ülkesine dönemediğini öne sürerek, "Seviyesi düşük olan kişilerin kullanıcı bilgisiyle oyuna girip, bu kişinin seviyesini yükseltiyordum. Sonra hesabı iade ediyordum. Bunun karşılığında da seviyesini yükselttiğim kişi bana para veriyordu. Bu şekilde para kazandım. Pandemi nedeniyle geri dönemeyince para kazanmanın yolunu araştırdım. Kimseye kumar oynatmadım, kimseyi zorla tutmadım." ifadelerini kullandı.

Liu Jiefeng ise Aralık 2020'de yatırım yapmak için arkadaşlarıyla Türkiye'ye geldiklerini söyleyerek, "Aslında Türkiye'de Çin restoranı açmayı düşünüyordum. Çin'de Türkiye'nin adını duymuştum, Türkiye'yi tanımak istedim. Biraz gezdikten sonra burada yatırım yapmaya karar verdim. Çin'den kimseyi kandırıp Türkiye'ye getirmedik, yasa dışı bir iş yapmadık." iddiasında bulundu.

Birçok mağdur şikayetinden vazgeçti

Soruşturma sürerken birçok mağdurun dilekçe vererek şikayetten vazgeçtiğine işaret edilen iddianamede, atılı suçun şikayete tabi olmaması nedeniyle soruşturmaya devam edildiği bildirildi.

İddianamede, 40'tan fazla mağdurun sürekli zorla çalıştırıldığı, pasaportlarına el konulduğu, Çin'de faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerinde müşteri temsilcisi olarak çalıştırılarak emek sömürüsü yapıldığı aktarıldı.

Sanıkların iş birliği halinde mağdurları zorla çalıştırdıkları veya esarete tabi kılmak maksadıyla kandırdıkları ifade edilen iddianamede, mağdurların çaresizliklerinden yararlanılarak "insan ticareti" suçunun işlendiği kaydedildi.