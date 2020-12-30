Son dakika haberi: Yaralı Toy, tedavi altına alındı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ile jandarma personeli tarafından arazide bitkin halde bulunan ve Abu Dhabi halkalı olan Yakalı Toy, tedavi altına alındı.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından arazide bitkin halde bulunan Yakalı Toy, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Jandarma personelinden teslim alınan Yakalı Toy, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayağındaki halkadan Abu Dhabi menşeli olduğu tespit eden Yakalı Toy'un tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilerek tedavisine başlanıldı. - BİTLİS