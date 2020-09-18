Son dakika haberi... Zeka Gücü'nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde - Son Dakika

Son dakika haberi... Zeka Gücü'nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde

Son dakika haberlerine göre Turkcell'İn özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfları, yüzlerce proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te finale kaldı.

Son dakika haberi... Zeka Gücü'nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde, System.String[]

Turkcell'İn özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfları, yüzlerce proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te finale kaldı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarını 21 kategoride düzenliyor. Turkcell tarafından Türkiye'de eğitim veren 10 BİLSEM'de bulunan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları da ürettiği yeni teknolojilerle yarışmada 50 projeyle 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan finallere kaldı.

Zeka Gücü Projesi kapsamında Turkcell'in donanımlı materyal desteği sağladığı diğer 35 BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler de 67 projeyle finallere kalarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandı.

"Akıllı Ulaşım", "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Eğitim Teknolojileri", "Çevre ve Enerji Teknolojileri", "İnsansız Hava Aracı", "Tarım Teknolojileri" gibi alanlarda projeler üreten genç ekipler, bugüne dek ulusal ve uluslararası yarışmalarda 300'den fazla ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'den kazandığını yine Türkiye ile paylaşan bir şirket olarak özel yetenekli çocuklar için hayata geçirdikleri Zeka Gücü Projesi'nin, hem uluslararası camiada hem de yurt içindeki yarışmalarda hak ettiği takdiri görmesinin kendilerini çok gururlandırdığını belirtt.

Erkan, "Mühendislerimizi desteklemek için yürütülen TEKNOFEST gibi, ilk yılından itibaren global arenada dahi ses getiren projede Turkcell olarak desteklediğimiz öğrencilerimizin finallerde yarışacağını görmek, teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat ediyor. Tüm öğrencilerimize finallerde başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeka Gücü Sınıfları potansiyeli ortaya çıkarıyor

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırıyor ve onların erken yaşta kendini keşfetmesine imkan sağlıyor. Maker Hareketi'ne yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak görülen Zeka Gücü Projesi ile çocuklar sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler geliştiriyor.

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan ve 2016 yılında hayata geçen eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Zeka Gücü eğitim platformu; Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısını kullanıyor.

Uzaktan eğitim döneminde sunduğu eğitimler ile farklılaşan Zeka Gücü mobil uygulaması, 65 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Yapay zeka eğitimlerinden uzay bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunan Zeka Gücü uygulamasının içeriklerine meraklı çocuklar online olarak her an her yerden ulaşabiliyor.

Gaziantep Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nden Matematik Kodlama Tasarım Takımı, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları - Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda "Uçan Küre" isimli tasarımıyla finale kaldı. Tuana Kapıdere, Nehir Özkeleş ve Mustafa Ali Şahin'den oluşan takımın geliştirdiği zamandan ve enerjiden tasarruf eden, ulaşım sorununa çözüm getirmek amacıyla tasarlanan "Uçan Küre", hem karada hem havada ulaşım olanağı sağlıyor. "Uçan Küre"nin prototip üretim süreci Turkcell Zeka Gücü sınıfında bulunan 3D yazıcılarda öğrencilerin ve öğretmenlerinin özverili çalışmaları sonucunda tamamlandı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Zeka Gücü'nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde - Son Dakika Ekonomi

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