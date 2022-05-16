3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

16.05.2022 10:14

3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında araç sürücülerinden birisinin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi.

3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında araç sürücülerinden birisinin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Çetin Emeç Caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden İbrahim Sözen Gençlik Merkezi istikametine gitmekte olan Rıza İ.'nin kullandığı 55 EK 135 plakalı otomobil ile, Bahçelievler Mahallesi 5050 sokaktan 5017 sokağa gitmekte olan Murat Ç.'nin kullandığı 06 BBL 925 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Melahat Ç., Leyla İ. ve Ömür İ. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç sürücülerinin kontrollerinde 55 EK 135 plakalı otomobili kullanan Rıza İ.'nin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye Bin 823 TL para cezasının yanında sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı
3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı
3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı
3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı
3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı
3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika


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