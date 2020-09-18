Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 389 bin 10'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 610 artarak 1 milyon 389 bin 10'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 174 artışla 33 bin 484'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 772 ölümle Güney Afrika, 5 bin 715 ölümle Mısır, 1714 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 655 bin 572, bu ülkeyi 101 bin 641 vaka ile Mısır ve 94 bin 504 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 138 bin 173 kişi ise iyileşti.