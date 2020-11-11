Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı

11.11.2020 02:47

Son dakika haber: - Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı -Ünlü dans takımı Anadolu Ateşi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel olarak Maltepe'de sahne aldı Maltepe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıldönümünde etkinlikte andı.

- Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı

-Ünlü dans takımı Anadolu Ateşi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel olarak Maltepe'de sahne aldı

İSTANBUL - Maltepe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıldönümünde etkinlikte andı. 19.38 'te başlayan anma etkinliğinde Anadolu Ateşi dans grubu sahne aldı.

Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkez'inde düzenlenen Ata'ya saygı etkinliği düzenlendi. Etkinlik Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümünde saat 19: 38 de başladı. Usta belgeselci Nebil Özgentürk'ün "Sonsuzluğa" adlı belgesel sunumu ile başlayan etkinlik daha sonra Anadolu'nun zengin motifleri ve sahne dansı ile izleyenleri hayran bıraktı. Ata'ya saygı etkinliğinde Anadolu Ateşi Mustafa Kemal Atatürk onuruna sahne aldı. Pandemi önlemleri kapsamında salona seyirci alınmadı. Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı paylaşım yapılarak izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatıldı.

Etkinlikte Atatürk'ün hayatını konu alan "Sonsuzluğa" belgeseli izleyenlerden tam not alırken belgesel ile birlikte sunumu yapılan sahne sanatları ve Anadolu Ateşi'nin özel performansı izleyenleri hayran bıraktı.

Ata'ya saygı anma etkinliğinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında farklı bir etkinlikle anmak istedik. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden Anadolu Ateşi yakarak emperyalizme başkaldıran liderimizin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Maltepe'de önünde eğilerek Atamızı anmak istedik. Bu vesile ile Anadolu Ateşi'ni bugün Maltepe'ye davet ettik. Bu akşam 19: 38 de başlayan etkinliğimiz dilerim bundan sonraki kuşaklara Mustafa kemal Atatürk daha farklı boyutuyla daha Hümanist yapısıyla sadece askeri kimliği değil aynı zamanda bir öğretmen kimliği ile bir lider kimliği ile bir komutan kimliği ile genç kuşaklara aktarmak istiyoruz. Biz Maltepe Belediyesi olarak bu akşam böyle bir etkinliğe imza attık. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı
Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı
Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı
Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Maltepe, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı - Son Dakika


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