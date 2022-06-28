Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

28.06.2022 09:02
Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

Son dakika haberleri... ANKARA merkezli 29 ilde, demir çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250...

ANKARA merkezli 29 ilde, demir çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

10 AYLIK TAKİPOperasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detay titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONAnkara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.250 KİŞİ GÖZALTINDAGözaltı kararı bulunan 374 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 250 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de yer aldı. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


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Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! 'Demir Yumruk' operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! 'Demir Yumruk' operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk
Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı - Son Dakika
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