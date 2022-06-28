Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

ANKARA merkezli 29 ilde, demir çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.