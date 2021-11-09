Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye topraklarının şehitlerin kanı üzerinde yükseldiğini belirterek "Şehitlerimize küfredenlere ve onlara sahip çıkan genel başkanlarına halkımız en yakın zamanda cevabını güçlü bir şekilde sandıkta verecektir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Polatlı ilçesindeki temaslarının ardından Sincan'da da ziyaretlerde bulundu, ilçe merkezindeki iş yerlerinde esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Sincan Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, AK Parti iktidarlarının 19'uncu yılını kutladıklarını hatırlatarak Türkiye'deki hizmet siyasetinin artarak devam edeceğini söyledi.

"Çok büyük projeleri 2-3 yılda bitirir duruma geldik"

AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde altyapısı yetersiz bir Türkiye olduğunu, yaptıkları yatırımların vatandaşlara üretim, istihdam olarak yansıdığını ifade eden Karaismailoğlu, "Bir Bolu Dağı Tüneli'ni 10 yılda yapamayan Türkiye'den çok büyük projeleri 2-3 yılda bitirir duruma geldik. Bolu Dağı Tüneli'nin 10 yıl gecikmesinin maliyeti 4 milyar liraya yakın bir paradır." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen kara ve demir yolu ile havalimanı yatırımlarını, uzay çalışmalarını anlatan Karaismailoğlu, ülkenin dört bir yanında topyekun kalkınma projelerinin yürütüldüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, devam eden projelere de değinerek "1915 Çanakkale Köprüsü bir abide gibi yükseldi. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ziyaretlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Bu kadar canla başla çalışırken muhalefetin ancak "laf" ürettiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var ama vatanımıza milletimize hizmetimize yatırımlarımıza düşmanlık yapanları da milletimiz affetmeyecektir. Aynı geçtiğimiz cuma günü Bingöl'de olanlar gibi... Bu toprak, şehitlerin kanı üzerinde yükselmiştir. Şehitlerimize küfredenlere ve onlara sahip çıkan genel başkanlarına halkımız en yakın zamanda cevabını güçlü bir şekilde sandıkta verecektir."

"Şehitlerimiz bizim için baş tacıdır"

AK Parti Ankara Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de hizmet için siyaset yapan bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.

Şahin, AK Parti hükümetlerinin 19. yılı geride bıraktığına dikkati çekerek AK Parti Sincan teşkilatının çok güçlü bir geleneğe sahip olduğunu, bugüne kadar hep destan yazdığını ve yazmaya devam edeceğini vurguladı.

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, grup başkanvekilliği görevinden alındığını ancak milletvekilliği ve İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini hatırlatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu parti bir proje partisi. Bu parti sürekli sorun üretmeye devam ediyor. Bugün bu şahsa ses çıkaramamalarının nedeni de bu parti ile amaçlanan büyük dizaynın bir parçası olmasından dolayıdır. Bundan sonra da ses çıkaramayacaklar. Adeta bu terbiyesize bu parti teslim oldu. Artık bu terbiyesizlik kurumsal olarak İYİ Partinin üstlenmiş olduğu bir terbiyesizliktir, hadsizliktir. Şehitlerimiz bizim için baş tacıdırlar. Bu zihniyet ile mücadelemiz bu zamana kadar sürdü, bundan sonra da kararlılıkla hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."