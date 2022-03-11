Son dakika haberleri... Bakan Kirişçi: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yok (2) - Son Dakika

'İKİ ÜLKE DE KARADENİZ'DE KOMŞUMUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da Tarım Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kirişçi, krizlerin fırsata dönüşebileceğinin altını çizerek, "Belki pandemi bize bu fırsatı sundu. Devamında ise Rusya- Ukrayna krizi bunu pekiştirdi. İki ülkede birini diğerine tercih edebileceğimiz bir ülke değildir. Her ikisi de Karadeniz'de komşu ülkemizdir. Çok ciddi manada dış ticaret ilişkimizin olduğu ülkelerdir. Bu süreci iyi yönetmek ve süreçte ülke olarak bunu bir fırsata dönüştürmek adına atmamız gereken adımlar var" dedi.