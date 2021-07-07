Üye Girişi
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı

07.07.2021 17:17

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde yer alan Teknoloji Akademisince geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Artırılmış Gerçeklik (MEBAR) Uygulaması tanıtıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde yer alan Teknoloji Akademisince geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Artırılmış Gerçeklik (MEBAR) Uygulaması tanıtıldı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım programına Zoom üzerinden canlı bağlantıyla katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul Öğretmen Akademileri Teknoloji birimince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulamasını çocukların hizmetine sunmanın kıvancı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Çocukların hem bugünün dünyasında hem de gelecekte güçlü bir biçiminde var olmalarından mutluluk duyacağını ifade eden Selçuk, Kovid-19 salgınının çok daha hızlı karar almayı ve ciddi dönüşümler yapmayı gerektirdiğini, bu olumsuz süreci çocukların lehine çevirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Bu süreçte kalıcı maddi ve manevi yatırımlar yaptıklarını, MEBAR'ın da bunun güzel bir örneği olduğunu kaydeden Selçuk, "Bu çerçevede aslında benim mutluluğumu daha da büyüten şey şu, bu yapılan işler sadece İstanbul'da yapılmıyor. Türkiye'nin tüm illerindeki, şu anda bizi de izleyen Ar-Ge merkezlerimizdeki arkadaşlarımız, il müdürlüklerimizdeki yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, hepsi destek oluyorlar. Bu şekilde biz sadece bir kuruluştan veya dışardan iş almak için değil de içerden kendimizin yaptığı işlerle kıvanç duyuyoruz. Bugün de onun güzel bir örneğini burada görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Ulusal Destekleme Programı'nın ilk ayağı olan "Telafide Ben de Varım" kampanyasını desteklemek üzere hazırlanan bu uygulamanın da onlardan biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut içeriklerde yer alan etkinliklerle öğrencilerimiz için eğlenceli bir öğrenme süreci vadeden bir çalışma. MEBAR'da farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış 3 boyutlu içerikler var. Çocuklarımıza artırılmış gerçeklik alanında bir farkındalık kazandıracak, yaşamının her alanında verimliliği artıracak bir uygulama bu. Elbette bunun küçük gruplarda değil de bütün Türkiye'de meslektaşlarımıza yönelik genişletilerek devam etmesi gereken bir çalışma olduğunun farkındayız. Bu arada, bu çocukların da artırılmış gerçeklikle ilgili farkındalıklarını artırmak öğretmenlerimizin de velilerimizin de bizim görevimiz."

Uygulamanın tüm aşamalarının öğretmenler tarafından yapılmış olmasının önemini vurgulayan Selçuk, "Bence dünyaya da bir örnek vaka olarak sunulabilir. Çünkü bu tür işler genelde çok büyük şirketler tarafından çok uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yapılıyor. Ama her zaman söylüyoruz biz arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize güveniyoruz, onların yeniliklere açık duruşları gelecek için de umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEBAR uygulamasının geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, uygulamanın öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

"Öğrenme ve öğretmeye yoğunlaşarak okullarımızdaki istenilen verim artışını sağlamayı hedefliyoruz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eğitimciler olarak öğrenmenin temel unsuru olan öğrenci için öğrenmeyi anlamlı hale getirecek unsurlar üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizdi.

Her öğrencinin öğrenmesini teşvik edecek şekilde farklı araçların ve materyallerin kullanılmasının önemine dikkati çeken Yazıcı, bu çerçevede okuldaki temel unsur olan öğrenmeye yoğunlaşma noktasında çok yönlü çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında ortaya konulan stratejik yaklaşımın bir vizyon belgesiyle tanımlandığını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, öğrencilerimizin öğrenmesinde kullanılacak olan bu tür materyaller ve kullanılabilecek farklı argümanlar da bu çerçevede teşvik edildi ve geliştirme noktasında yön verildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de MEB'in Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzün iş birliğiyle bu çalışmayı yürüttü. Bu çalışmada, eğitim sistemimizde en temel olan öğretmenimizin öğretmeyle ilgili olarak kılavuzlama çalışmalarını çok yönlü desteklemek, dolayısıyla öğrenme ve öğretmeye yoğunlaşarak okullarımızdaki istenilen verim artışını sağlamak temel hedefti. Bu uygulamanın, öğrenci için çok farklı bir çerçeve çizebileceğini düşünüyoruz. Uygulama artırılmış gerçeklik olarak öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize katkı sağlamak üzere bizzat öğretmenlerimizin emekleriyle geliştirildi. Kurumsal bir uygulama olarak hayata geçti."

Uygulamanın bu dönemde hayata geçmesinin önemine değinen Yazıcı, "Öğrencilerimizin, zor bir yıl olan salgınla birlikteki imtihanımız süresince zaman zaman zorlandığımız, öğrencilerimizin öğrenmesiyle ilgili farklı endişeler geliştirdiğimiz ve onları çok yönlü desteklemeye çalıştığımız bir süreç geçirdik. Bu süreçte 5 Temmuz'da telafi eğitimi dönemimiz başladı. Bu dönemde de öğrencilerimizin öğrenmesine yeni bir boyut katıp, özellikle bu süreçte onların yanında olduğumuzu göstereceğimiz önemli bir imkan oldu. Bu nedenle telafi eğitimi dönemimizde bu uygulamamızı tanıtarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının tanıtım videosunun gösterildiği programda, İstanbul Öğretmen Akademileri Teknoloji Akademisi yetkililerinin uygulamanın içeriğine ilişkin bilgi vermesinin ardından uygulama deneyimlendi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile okul yöneticileri, ve öğretmenler katıldı. MEB Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da canlı bağlantıyla programa katıldı.

MEBAR, telafi eğitim ve etkinliklerinde de kullanılacak

Öğretmen ve öğrencilerce, yaşamın her alanında ücretsiz olarak kullanılması hedeflenen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, telafi eğitim ve etkinlikleri süresince de kullanılabilecek mobil bir uygulama olarak geliştirildi.

Farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış 3 boyutlu içeriklerle donatılan MEBAR, artırılmış gerçeklik alanına bir farkındalık kazandırırken, ihtiyaç duyulan bilgilerin öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmasıyla eğitim öğretim ortamlarında ve yaşamın her alanında verimliliği artıracak şekilde tasarlandı.

Ayrıca MEBAR, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tamamen öğretmenler tarafından geliştirilen Türkiye'nin en büyük ve ilk kurumsal artırılmış gerçeklik platformu ve uygulaması olma özelliğini taşıyor. MEBAR için hazırlanan artırılmış gerçeklik kutu içerikleri, telefonlar aracılığı ile de kullanılmaya uygun şekilde geliştirildi.

Kimya küpleri, güneş sistemi, anatomi, araçlar, harfler ve yaşamın her alanında kullanılabilecek daha nice eğitici ve öğretici içeriğin yer aldığı MEBAR artırılmış gerçeklik kutu içeriklerine, "istanbulakademi.meb.gov.tr/mebar" adresinden ulaşılabiliyor.

İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı
İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar 23:28 Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi 22:14 Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 22:06 Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek 20:40 Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı         
22:56
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış         
20:25
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 00:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement