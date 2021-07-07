İstanbul Öğretmen Akademilerince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde yer alan Teknoloji Akademisince geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Artırılmış Gerçeklik (MEBAR) Uygulaması tanıtıldı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım programına Zoom üzerinden canlı bağlantıyla katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul Öğretmen Akademileri Teknoloji birimince geliştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulamasını çocukların hizmetine sunmanın kıvancı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Çocukların hem bugünün dünyasında hem de gelecekte güçlü bir biçiminde var olmalarından mutluluk duyacağını ifade eden Selçuk, Kovid-19 salgınının çok daha hızlı karar almayı ve ciddi dönüşümler yapmayı gerektirdiğini, bu olumsuz süreci çocukların lehine çevirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Bu süreçte kalıcı maddi ve manevi yatırımlar yaptıklarını, MEBAR'ın da bunun güzel bir örneği olduğunu kaydeden Selçuk, "Bu çerçevede aslında benim mutluluğumu daha da büyüten şey şu, bu yapılan işler sadece İstanbul'da yapılmıyor. Türkiye'nin tüm illerindeki, şu anda bizi de izleyen Ar-Ge merkezlerimizdeki arkadaşlarımız, il müdürlüklerimizdeki yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, hepsi destek oluyorlar. Bu şekilde biz sadece bir kuruluştan veya dışardan iş almak için değil de içerden kendimizin yaptığı işlerle kıvanç duyuyoruz. Bugün de onun güzel bir örneğini burada görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Ulusal Destekleme Programı'nın ilk ayağı olan "Telafide Ben de Varım" kampanyasını desteklemek üzere hazırlanan bu uygulamanın da onlardan biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut içeriklerde yer alan etkinliklerle öğrencilerimiz için eğlenceli bir öğrenme süreci vadeden bir çalışma. MEBAR'da farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış 3 boyutlu içerikler var. Çocuklarımıza artırılmış gerçeklik alanında bir farkındalık kazandıracak, yaşamının her alanında verimliliği artıracak bir uygulama bu. Elbette bunun küçük gruplarda değil de bütün Türkiye'de meslektaşlarımıza yönelik genişletilerek devam etmesi gereken bir çalışma olduğunun farkındayız. Bu arada, bu çocukların da artırılmış gerçeklikle ilgili farkındalıklarını artırmak öğretmenlerimizin de velilerimizin de bizim görevimiz."

Uygulamanın tüm aşamalarının öğretmenler tarafından yapılmış olmasının önemini vurgulayan Selçuk, "Bence dünyaya da bir örnek vaka olarak sunulabilir. Çünkü bu tür işler genelde çok büyük şirketler tarafından çok uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yapılıyor. Ama her zaman söylüyoruz biz arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize güveniyoruz, onların yeniliklere açık duruşları gelecek için de umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEBAR uygulamasının geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, uygulamanın öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

"Öğrenme ve öğretmeye yoğunlaşarak okullarımızdaki istenilen verim artışını sağlamayı hedefliyoruz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eğitimciler olarak öğrenmenin temel unsuru olan öğrenci için öğrenmeyi anlamlı hale getirecek unsurlar üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizdi.

Her öğrencinin öğrenmesini teşvik edecek şekilde farklı araçların ve materyallerin kullanılmasının önemine dikkati çeken Yazıcı, bu çerçevede okuldaki temel unsur olan öğrenmeye yoğunlaşma noktasında çok yönlü çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında ortaya konulan stratejik yaklaşımın bir vizyon belgesiyle tanımlandığını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, öğrencilerimizin öğrenmesinde kullanılacak olan bu tür materyaller ve kullanılabilecek farklı argümanlar da bu çerçevede teşvik edildi ve geliştirme noktasında yön verildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de MEB'in Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzün iş birliğiyle bu çalışmayı yürüttü. Bu çalışmada, eğitim sistemimizde en temel olan öğretmenimizin öğretmeyle ilgili olarak kılavuzlama çalışmalarını çok yönlü desteklemek, dolayısıyla öğrenme ve öğretmeye yoğunlaşarak okullarımızdaki istenilen verim artışını sağlamak temel hedefti. Bu uygulamanın, öğrenci için çok farklı bir çerçeve çizebileceğini düşünüyoruz. Uygulama artırılmış gerçeklik olarak öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize katkı sağlamak üzere bizzat öğretmenlerimizin emekleriyle geliştirildi. Kurumsal bir uygulama olarak hayata geçti."

Uygulamanın bu dönemde hayata geçmesinin önemine değinen Yazıcı, "Öğrencilerimizin, zor bir yıl olan salgınla birlikteki imtihanımız süresince zaman zaman zorlandığımız, öğrencilerimizin öğrenmesiyle ilgili farklı endişeler geliştirdiğimiz ve onları çok yönlü desteklemeye çalıştığımız bir süreç geçirdik. Bu süreçte 5 Temmuz'da telafi eğitimi dönemimiz başladı. Bu dönemde de öğrencilerimizin öğrenmesine yeni bir boyut katıp, özellikle bu süreçte onların yanında olduğumuzu göstereceğimiz önemli bir imkan oldu. Bu nedenle telafi eğitimi dönemimizde bu uygulamamızı tanıtarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının tanıtım videosunun gösterildiği programda, İstanbul Öğretmen Akademileri Teknoloji Akademisi yetkililerinin uygulamanın içeriğine ilişkin bilgi vermesinin ardından uygulama deneyimlendi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile okul yöneticileri, ve öğretmenler katıldı. MEB Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da canlı bağlantıyla programa katıldı.

MEBAR, telafi eğitim ve etkinliklerinde de kullanılacak

Öğretmen ve öğrencilerce, yaşamın her alanında ücretsiz olarak kullanılması hedeflenen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, telafi eğitim ve etkinlikleri süresince de kullanılabilecek mobil bir uygulama olarak geliştirildi.

Farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış 3 boyutlu içeriklerle donatılan MEBAR, artırılmış gerçeklik alanına bir farkındalık kazandırırken, ihtiyaç duyulan bilgilerin öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmasıyla eğitim öğretim ortamlarında ve yaşamın her alanında verimliliği artıracak şekilde tasarlandı.

Ayrıca MEBAR, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tamamen öğretmenler tarafından geliştirilen Türkiye'nin en büyük ve ilk kurumsal artırılmış gerçeklik platformu ve uygulaması olma özelliğini taşıyor. MEBAR için hazırlanan artırılmış gerçeklik kutu içerikleri, telefonlar aracılığı ile de kullanılmaya uygun şekilde geliştirildi.

Kimya küpleri, güneş sistemi, anatomi, araçlar, harfler ve yaşamın her alanında kullanılabilecek daha nice eğitici ve öğretici içeriğin yer aldığı MEBAR artırılmış gerçeklik kutu içeriklerine, "istanbulakademi.meb.gov.tr/mebar" adresinden ulaşılabiliyor.