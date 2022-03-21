Son dakika haberleri! BM, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını istedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BM, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını istedi

21.03.2022 18:59
Son dakika haberleri! BM, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını istedi

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, "Kore Yarımadası'nın diplomatik girişimlerle nükleer silahlardan arındırılması, ilerleme yolunda tek adımdır.

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, "Kore Yarımadası'nın diplomatik girişimlerle nükleer silahlardan arındırılması, ilerleme yolunda tek adımdır." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49. Oturumunda konuşan Raportör Quintana, Kuzey Kore'deki insan haklarına ve nükleer silah denemelerine değindi.

Quintana, Kuzey ve Güney Kore arasında yeni gerilimler çıkmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kore Yarımadası'ndaki gerilimler, bölgeyi tehlikeli bir şekilde istikrarsızlığa sürükleyebilir." dedi.

Ukrayna'daki krizin, savaşın yol açtığı yıkımları çok iyi gözler önüne serdiğini kaydeden Quintana, "Bana göre Kore Yarımadası'nın diplomatik girişimlerle nükleer silahlardan arındırılması ve bundan önceki müzakerelere dayanarak barışın sağlanması, ilerleme yolunda tek adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Quintana, BM üyesi ülkelere, Kuzey ve Güney Kore arasında yapıcı diyalogların sürmesi için "alternatif ortam sağlamaları" çağrısında bulundu.

Güney Kore hükümeti 11 Mart'ta, Kuzey Kore'nin 2018'de kapatılan nükleer tesisinde tünelleri restore etmeye başladığını iddia etmişti.

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Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Nükleer, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BM, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını istedi - Son Dakika


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