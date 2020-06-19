Son dakika haberleri: Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu - Son Dakika

Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazeteci, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatılacağı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği için Antalya'ya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Yeniden Keşfet" sloganıyla düzenlenen buluşmaya katılan 50 büyükelçi ile yabancı gazeteciler, uçaklardaki ve Antalya Havalimanı'ndaki tedbirleri inceledi.

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye'nin tanıtım görsellerini izleyen konuklara sunum yapan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, amaçlarının virüsten uzak şekilde yolculara hizmet vermek olduğunu söyledi.

Varol, sunumunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası standartların üzerinde önlemler aldıklarını dile getirerek, uluslararası uçuşlar başladıktan sonra bazı ülkelerde "Türkiye'ye güvenli şekilde uçulur mu?" diye soru işaretleri olduğunu, bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığının güvenli turizmi anlatmak için "Yeniden Keşfet" sloganıyla yaptığı tanıtım etkinliğinin çok yerinde bir proje olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye gönül rahatlığıyla seyahat edilebileceğini gösterdiklerine dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve düzenli olarak dezenfektanlarla ellerimizi temizlemek bizim üç temel olmazsa olmazımız. Bunların yanında havalandırma sisteminde de değişiklik yaptık. Tüm klima santralleri maksimum taze hava sirkülasyonu sağlamak üzere çalıştırılmaktadır. Temas noktalarında hijyen standartlarının sağlanması için hijyen ekibi oluşturuldu.

Türkiye'nin uçmak için en güvenli ülkelerden birisi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz."

Havalimanındaki incelemelerin ardından büyükelçi ve yabancı gazeteciler, konaklayacakları Kundu Turizm Merkezi'ndeki Lara Barut Otel'e geldi. Konuklar, Türkiye'nin sunacağı güvenli turizm hizmetini otelde tecrübe etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı tanıtım etkinliğinde büyükelçiler ile yabancı gazeteciler, uçaklardan havalimanına, otellerden sahillere ve havuzlara kadar her aşamayı deneyimleyecek ve görüntüleme imkanı bulacak.

Toplantıların yapılacağı ve Perge Antik Kenti'nin de ziyaret edileceği buluşma, yarın akşam Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verilecek özel konserle sona erecek.