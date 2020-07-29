Son dakika haberleri: Büyükşehir'den istiridye mantarı üretimine destek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Büyükşehir'den istiridye mantarı üretimine destek

Son dakika haberi: Kırsalda üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, istiridye mantarı üretimini teşvik etmek için Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine 380 kilo mantar miseli dağıttı.

Son dakika haberleri: Büyükşehir'den istiridye mantarı üretimine destek, System.String[]

Kırsalda üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, istiridye mantarı üretimini teşvik etmek için Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine 380 kilo mantar miseli dağıttı.

Kent kırsalında özellikle kadın girişimciliği teşvik etmek amacıyla "Kültür Mantarı ve İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği" eğitimleri düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine bugün 380 kilo mantar miseli dağıttı. Üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına da destek olmayı sürdüren Büyükşehir'in üretime başlamak için gerekli olan mantar misellerini dağıtması üreticiyi sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Foça'da düzenlediği istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimini 74 kişi başarıyla tamamlamıştı.

Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinde yapılan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi, aynı zamanda Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı Sibel Çetin, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar, üreticiler, kooperatif ortakları ve yurttaşlar katıldı.

"Üretmek lazım"

Dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Öncelikle Başkan Tunç Soyer'in saygı ve sevgilerini iletiyorum. Tunç Başkan 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyor. Bu felsefenin altında dört ana konu var. Başkanımızın dile getirdiği gibi atalık tohumlarımıza sahip çıkmak, üreticilerimizi kooperatifleşmeye teşvik etmek, ürünün katma değerini artırmak ve üreticiye pazar imkanı sağlayarak emeğinin karşılığını almasını sağlamak için çalışıyoruz. Fidan, tohum, küçükbaş hayvan, kovan dağıtıyoruz. Kooperatiflere ürünü işleme konusunda destek sağlıyoruz. Amacımız küçük ölçekli üreticilerin üretime devam etmelerini ve kırsalda yaşamın sürmesini sağlamak. Büyükşehir olarak Kiraz'da, Ödemiş'te, Beydağ'da, Karaburun'da ve Foça'da istiridye mantarı üretimi eğitimi verdik. Ancak eğitim vermek yetmiyor, üretmek lazım. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yeni kurulmuş olmasına rağmen çok iyi organize oldu. Biz de mantar üretiminin başlaması için bir tür tohum denilebilecek mantar miseli konusunda destek olalım istedik" dedi.

"Köyü, üretimin ne olduğunu anlıyoruz"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise kadınların bu işe sahip çıkmasının önemine değinerek, "Pandemi hepimizi eşitledi. Üretmeyi, toprağı, suyu öğretti. Tunç Başkanın söylediği gibi tarıma ve hayvancılığa emek vermek gerektiğini gösterdi" diye konuştu.

Foça Kaymakamı Ali Çetin de "Çocukluğumuzda işimiz aşımız olsun diye derdimiz yoktu. Tarlamızda çalışıp kazanıyor, kanaat getirip adım adım da olsa bir yerlere gidiyorduk. Sonra üretimin ne olduğunu unutturmaya çalıştılar. En az 30-40 yıldır tarlada ya da el emeğiyle bir şey üretmek yerine fabrikada, AVM'de çalışıyorlar. Şehirler büyük bir köy oldu. Gerek pandemi gerekse yavaş yavaş bilinçlenmemiz sayesinde artık köyün, üretimin ne olduğunu anlıyoruz. Umarım bu yönde hızlı adımlar atarız" şeklinde konuştu.

"Gelir getiren sağlıklı bir besin"

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar, istiridye mantarının hem sağlıklı bir besin hem de üretici için önemli bir gelir kapısı olduğunu vurguladı. Uçar, üretmekten başka çare olmadığını belirterek, "Emeğin birlikteliği başka bir şey. Orada vefa var, orada geleceğe dair hayal var. Kooperatif çatısı altında emeği daha önce kenarda köşede unutulmuş değerlerimizi bir araya getirmek istedik.24 Temmuz 2019'da kooperatifi kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği istiridye mantarı kursuyla da üyelerimizi bir araya getirmenin bir aracını bulmuş olduk" dedi.

Önümüzdeki günlerde 400 kilo mantar miseli teslim edilecek

Kırsalda gelir getirici faaliyetleri desteklemek için her ilçenin niteliklerine ve istihdam ihtiyacına yönelik kurslar düzenlemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, köylerde ekonomik değeri yüksek alternatif tarımsal üretimin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından Tire, Kiraz, Bayındır, Beydağ, Ödemiş, Foça ve Karaburun ilçelerinde "Kültür Mantarı ve İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği" kursları düzenlendi ve 317 kursiyer eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimleri tamamlayarak mantar üretimine başlayacak Bayındır, Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerinden toplam 25 üreticiye kişi başı 16 kilo olmak üzere toplam 400 kilo mantar miseli ise önümüzdeki günlerde teslim edilecek. - İZMİR

İstiridye Mantarı, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Büyükşehir'den istiridye mantarı üretimine destek - Son Dakika
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