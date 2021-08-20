Son dakika gündem: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Selden en çok zarar gören Zafer köyünde vatandaşlarla sohbet eden ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Öztunç, temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylık diledi.

Öztunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyanın bir iklim krizi yaşadığını, küresel ısınmanın dünyanın başına bela olduğunu ve çok ciddi sıkıntılar yaşattığını ifade eden Öztunç, "Küresel ısınmadan en fazla etkilenen ülkelerden biri de maalesef Türkiye oldu. Bizim küresel ısınmaya, iklim krizine karşı tedbirler almamız gerekiyor. Dünya artık bunu konuşuyor. Paris Sözleşmesi'nin onaylanmasından tutun, Meclis'e getirilmesinden tutun, pek çok konuda adım atmamız gerekiyor. Artık yazın ortasında sel oluyor, depremler yaşanıyor. Orman yangınları hiç beklenmedik zamanlarda, hiç beklenmedik yerlerde çıkıyor, söndürülmekte zorluklar yaşanıyor." diye konuştu.

Dünyanın bir iklim krizi yaşadığının açık olduğunu, mevsimlerin değiştiğini artık herkesin söylediğini anlatan Öztunç, "Bizim yapmamız gereken, hükümetin yapması gereken bir an en evvel bunlara yönelik tedbirler almaktır. Devlet adına bunlar yapılacaktır." dedi.

Pek çok öneri olduğunu, bu önerilerini zaman zaman gündeme getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini aktaran Öztunç, "Raporlarımızda ifade ediyoruz. Bilinsin ki biz selzedelerin yanındayız. Bu işin siyaseti olmaz. Bugün siyaset zamanı değil, particilik zamanı değil. Bugün bir afet yaşanmış, el ele olma, yurttaşlarla birlikte olma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Öztunç, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Öztunç'a, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Bartın İl Başkanı Selim Karakaş ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır eşlik etti.