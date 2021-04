Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışında konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun, özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Erdoğan, burada şahit olunan bir yeniliğin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat tasarladığı, çağ açıp çağ kapatan ŞAHİ toplarının devamı niteliğindeki YAVUZ ve FIRTINA silah sistemleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Fatih'ten aldıkları ilhamla, dünyada ilk defa 'seri' atış yapabilen sahra topunu, 1868 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz, kendi sınıfının en iyisi olan BORAN obüsünü yaptılar. BORAN obüsü, 105 milimetre çapı ve helikopterle havadan taşımaya uygun 1750 kilogram ağırlığı, bir dakikada atışa hazır hale gelebilmesi, dakikada 6 atış yapabilmesi özellikleriyle, bilhassa komando birliklerimize büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Yeni geliştirilen platform makinalı tüfeğini de inceleme fırsatı bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni makinalı tüfeğimize PMT-76-57-A ismi verilmiştir. Makinalı tüfeğin ismindeki 57-A ibaresinin özel bir anlamı vardır. Bu ifade, tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşi ile şehit düşen 57'nci Alay'ın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır." dedi.

Çanakkale Savaşı'nın 106'ncı yılında, bir kez daha Çanakkale Şehitleri ve bütün şehitleri rahmetle, şükranla, hürmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle belirtmekte fayda gördüğüm bir diğer ürün de 2017'de şehit olan Üsteğmenimiz Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan OZOK el bombasıdır. Makine-Kimya Endüstrisi Kurumumuz bu projeyi aldı, geliştirdi ve üretmeye başladı. Evet, hayata geçirilen tüm bu projeler, İmalat-ı Harbiye ruhunun günümüzdeki yansımalarıdır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında defalarca doldurulup tekrar cepheye gönderilen GAZİ KOVAN'dan, çok şükür bugün termobarik mühimmat üretebilir hale geldik. Tüm bunlar elbette önemlidir, ama önümüzde yapacak daha çok işimiz vardır. Mesela, iki yıl önce başlanan deniz topunun, bu yılbaşında başlanan yakın hava savunma sisteminin, T-155 fırtına obüslerinin hibrit güç ve tahkik sistemlerinin yazılım ve donanımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyorum. Aynı şekilde, diğer alanlarda da bir an önce bitmesini dört gözle beklediğimiz pek çok proje bulunuyor. Bunun için savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır."

"Dışa bağımlılığı bitirecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz"

Sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, süratle yeniden yapılanması gerektiğini bildiren Erdoğan, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun, özel sektörle yakın iş birliği halinde, ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Tamamlanan projelere ülke içinden ve dışından gelen yoğun talebin, atılan her adımın, geliştirilen her teknolojinin, üretilen her ürünün karşılığı olduğunu gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hedeflediğimiz etkinliğe, hıza ve kaliteye ulaşabilmesi için bu kurumumuz, silah, mühimmat, roket, patlayıcı, kimyasal, makine, malzeme başlığı altında toplanan tüm gruplarda, özel sektör esnekliğiyle çalışmalıdır. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesen değil, onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız. Bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin, geliştirilen hibrit sistem zırhlı muharebe araçlarının, geliştirilen BORAN 105 taşınabilir obüsünün hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Açılıştan notlar

Konuşması öncesinde tesiste incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Erdoğan, uzaktan kumanda ile lansmanı yapılan ürünlerden elektrikli zırhlı muharebe aracı (e-ZMA), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) hakkında bilgi aldı.

Uzaktan kumandalı mayın temizleme aracının tanıtımında, Erdoğan'a, alandaki tanıtım sırasında, mayınlamanın yapılmadığı bilgisi verildi. Erdoğan, "Bu araç, şu anda Azerbaycan'da çalışıyor. Burada arkadaşlar bize acıdıkları için mayın filan döşememişler. Azerbaycan'da biz o mayınları arazide gördük ve onların çekimlerini de izledim. Çok çok başarılı bir araç. Tüm emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra Mehmetçiğin bir yerden bir yere korunaklı bir şekilde taşınmasını sağlayan, elektrikli ve 5 kilometreye kadar uzaktan kumanda edilebilen araç hakkında bilgi aldı ve aracı uzaktan kumanda ile kullandı.

Konuşmasının ardından Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere günün anısına "Fetih Suresi'nin" bulunduğu tabloyu takdim etti.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler tesisin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, kurdeleyi keserken "Bu muhteşem eserler, başta Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza, milletimize, insanlığın saadeti, barışında kullanmak üzere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Programda, lansmanı yapılan ürünler arasında OZOK el bombası, havadan taşınabilen BORAN Obüsü ve modüler barut sistemi de bulunuyor.

Muhtelif mühimmatlarda, roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine imkan sağlayacak tesis ile dışa bağımlılığın sona erdirilmesi hedefleniyor.

Açılış programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de katıldı.

