Denizli'de, Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kurallara uymayanlara ceza uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması beklenen ve kenti Antalya, Muğla, İzmir ve Afyonkarahisar'a bağlayan noktalarındaki kontrollerini sürdürüyor.
Karadan yürütülen denetimlere "Mil Mi-17" tipi helikopter de havadan destek veriyor. ???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Denizli'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi - Son Dakika