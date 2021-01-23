Son dakika haberleri! Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor

23.01.2021 11:13
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor, System.String[]

Son dakika haber: Diyarbakır'da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran, 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmuyor.

Diyarbakır'da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran, 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmuyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olup, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, 1985'te ise şube müdürlüğüne terfi etti.

1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Okkan, bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Bu arada Okkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında Valilik binasına doğru seyir halindeyken Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda kurulan pusuda şehit olan Okkan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Okkan ile polisler Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da hain saldırıda şehit düştü.

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, yaptığı çalışmalarla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazandı.

İhtiyaç sahibi ailelere desteğini esirgemedi

Görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliği pekiştiren, kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürdü. Okkan, yediden yetmişe her yaştan kişiyle kurduğu iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu.

Yaşlıları makam aracıyla evlerine bıraktı

Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnafı ziyaret eden, sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren şehit Okkan, zaman zaman makam aracıyla yolda gördüğü yaşlıları da evlerine bıraktı. Bu sayede talep ve sıkıntılarını iletme fırsatı bulan Diyarbakırlılar, sık sık emniyet müdürünü makamında ziyaret etti.

Kadın polisler, Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle trafiği yönetti.

İki küçük otomobil alan Ali Gaffar Okkan, mavi beyaz renklere boyattığı otomobillerde 2'şer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kayıp çocukları toplayıp ailelerine teslim etti, diğeri ise yürümekte zorlanan yaşlıları gidecekleri yerlere ulaştırdı.

Çocukları eğitime kazandırdı, spora yönlendirdi

Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla da yakından ilgilenen Okkan, ailelerine destek vererek onların eğitimlerini sürdürmesini sağladı.

Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okkan, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımı yaptı.

Gol sevincine ortak oldu

Diyarbakırspor'un 1. Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için uğraş veren Okkan, yoğun mesaisine rağmen adeta bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi.

Diyarbakırspor taraftarlarının, tribünlerden maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Okkan, Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a karşı beslediği sevgiyi her platformda dile getirdi.

Okkan, Diyarbakırspor'a katkılarından dolayı dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.

142 çocuk ismini taşıyor

Ali Gaffar ismi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlarda yaşatılırken Diyarbakırlılar da gönüllerinde iz bırakan, sevgiyle yad ettikleri şehidine duyduğu sevgi ile çocuklarına onun ismi verdi. Kentte "Ali Gaffar" ismini taşıyan 142 çocuktan bazısı, Okkan'ı her yıl ölüm yıl dönümünde Sakarya'daki mezarı başında yad ediyor.

"Bu şehirde inanılmaz bir tarih yazdı"

Dönemin Diyarbakırspor Kulübü futbol takımı kaptanı Şenol Demir, AA muhabirine Okkan'ın, Diyarbakır ve Diyarbakırspor'un imajı ve başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi. Okkan'ın Diyarbakır için önemini "Bu şehirde inanılmaz bir tarih yazdı." ifadesi ile anlatan Demir, 3 yıl kendisi ile çalışma şerefine nail olduklarını ve çok güzel günler geçirdiklerini belirtti.

Demir, Okkan'ın maçlardan önce futbolculara yaptığı motivasyon konuşmasının ardından müsabakayı kaybetme şanslarının olmadığını anlatarak "Sahaya bir çıkışımız var. İnanılmaz bir motive, inanılmaz bir istek. Takımı süper lige çıkarmayı gerçekten çok isteyen bir insandı. Görmek ona nasip olmadı ama görevimizi layıkıyla yerine getirdik, kupayı mezarının başına götürdük." dedi.

Okkan'ın Diyarbakırlılar için ne anlama geldiğini kentte düzenlenen cenaze töreninde herkesin gördüğünü aktaran Demir, "Diyarbakır gibi bir yerde yüz binleri bir araya getirebilmek bir emniyet müdürü için kolay bir iş değil. Onu unutturmayacağız. İnşallah bir sonraki nesil de böyle bir değeri unutmaz." diye konuştu.

"Karanlıkta yakılan bir umut ışığı gibi"

Gazeteci Saffet Azbay, o dönem spor muhabirliği yaptığını, bu nedenle Okkan ile yakın görüştüklerini anlatarak "Şehit Okkan karanlıkta yakılan bir umut ışığı gibi. Çok büyük bir değişime imza attı. Halkın devlete olan güvenini arttırdı. Toplumun her kesimine kapısı daima açık oldu. İlişkilerini daima halkın yararı doğrultusunda kullandı." dedi.

Okkan'ı bir emniyet müdüründen ziyade "halk adamı" olarak gördüklerini dile getiren Azbay, "Halk ile iyi temas kurarsanız, halka güven verirseniz bu halk sizi bağrına basıyor. Bizim için rahmetli Gaffar Okkan ölümsüz bir kahramandır. Yaşadığımız sürece de unutulmayacak." şeklinde konuştu.

"Diyarbakır, Gaffar Okkan'ı hiç unutmadı"

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Başkanı Kenan Aksu ise Gaffar Okkan'ın Diyarbakırlılar için çok şey ifade ettiğine dikkati çekti. Bir bürokratın halk ile bütünleşmesinin en iyi örneğinin "Gaffar Okkan" olduğunu vurgulayan Aksu, bu nedenle kentte birçok kişinin çocuğuna Okkan'ın ismini verdiğini bildirdi.

Şehit edildiğinde yüz binlerce insanın onu omuzlarında taşıdığını hatırlatan Aksu, "Diyarbakır, Gaffar Okkan'ı hiç unutmadı, unutmayacak. Önemli bir isimdi. Halk, vatandaşla bütünleşen, sorunlarını dinleyen, çözebilen bürokratlar ister ki Okkan bunun iyi bir örneği, göstergesiydi." dedi.

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Saldırı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada         
10:49
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 12:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei