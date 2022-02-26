Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok

26.02.2022 12:49
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok

Edinilen son dakika haberine göre İTALYA'ya giderken, yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

İTALYA'ya giderken, yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Kardeşinden 8 gündür haber alamadıklarını belirten Yeşim Gür (48), "Annem ve babam çok perişan. Lütfen sesimiz duyulsun. Ölüm Allah'ın emri. Ben ölü ya da diri kardeşimi istiyorum" dedi.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, 18 Şubat günü Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti. Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtildi.

İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götüren Çakır'ın Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, oradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'dan son olarak, feribotta yangın öncesi bir arkadaşıyla zaman geçirdiği haberi geldi. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra aracına gittiği, yangın anında arkadaşının kendisini aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.'LÜTFEN SESİMİZ DUYULSUN' Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür (52), geçen 8 güne rağmen haber alınamayan Mehmet Çakır'dan gelecek iyi bir haber bekliyor.Mehmet Çakır'ın ablası Yeşim Gür, "Kardeşimden haber alamıyoruz. Kaç gün geçti hiçbir bilgi yok. Annem ve babam çok perişan. Lütfen sesimiz duyulsun. Bize yardımcı olsunlar. Ölüm Allah'ın emri. Ben ölü ya da diri kardeşimi istiyorum. Böyle beklemek çok zor" diye konuştu.

Hülya ve Sedat Çakır ise büyük üzüntü yaşadıklarını, kardeşlerinin bulunmasını istedi.


Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 8'e yükseldi Son dakika haberleri: Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 8'e yükseldi Yunanistan'da yangın çıkan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Yunanistan'da yangın çıkan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Mehmet Çakır, Yeşim Gür, İtalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Kiev'de sokak çatışmalarından yeni kareler! Rus askerlerinin pusuya düşme anı
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
12:31 Halka "geçinebiliyor musunuz" diye soruldu! İşte bölge bölge Türkiye'nin geçinme haritası!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement