Son dakika haberleri | GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI YENİDEN BAŞLADI

GAZİANTEP'te yapımına 9 yıl önce başlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi Rönesans İnşaatın devir almasıyla yeniden başladı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, yılan hikayesine son vereceklerini ifade ederek, 2023 yılının Haziran ayında inşaatı bitireceklerini söyledi.

2013 yılında temeli atılan Gaziantep Şehir Hastanesi, bir takım anlaşmazlıklardan dolayı 9 yıldır devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 35-40 civarında yapılmış durumda olan hastane için Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Holding yetkilileri görüşme başlattı. Görüşmeler sonucunda Rönesans Sağlık Yatırım, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin yüzde 51 payını almak için anlaşma yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Rönesans Sağlık Yatırım, Meridiam, Samsung ve İstanbul Portföy iş birliği ile hayata geçen proje ile hastane inşaatı yeniden başladı. Günlük 15 bin hastaya ayakta tedavi imkanı sunacak olan 1875 yatak kapasiteli sağlık üssü, yaklaşık 6 bin kişiye de kalıcı istihdam sağlaması hedefleniyor.İnşaatın yeniden başlaması ilke ilgili 'İnşaata Başlama Töreni' düzenlendi. Törene; eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

'YILAN HİKAYESİNE SON VERECEĞİZ'

Programda konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, proje yıllardır beklemekte olduğunu ve yüzde 35-40 civarında yapılmış durumda olduğunu söyledi. Yılan hikayesine son vereceklerini belirten Ilıcak, bütün sorunları çözmüş bir şekilde açılış yaptıklarını ve yeni bir sayfa acıktıklarını kaydederek, 8 aylık süre içerisinde planlı ve programlı çalışarak bitireceklerini anlattı.Erman Ilıcak,Gaziantep Şehir Hastanesi de diğer hastaneler ile birlikte aynı tarihte ihale edilmişti. 2014 yılında ise Cumhurbaşkanımızın katılımı ile bütün şehir hastanelerinin sözleşmeleri aynı gün imzalandı. Gaziantep Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere tüm projelerin başlanması beklendi. Biz kendi bünyemizde olan hastaneleri başlatırken, Gaziantep Şehir Hastanesi de o gün ki yatırımcıları olan şirketlerle 2017 yılının nisan ayında projeyi başlatmak üzere yola çıktılar. 2019 yılında yatırımcılar ve müteahhit arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle proje durduruldu. Sonrasında yine farklı talihsizler oldu. Proje yıllardır beklemekte. Bugün yüzde 35-40 civarında yapılmış durumda. Biz inşallah bu yılan hikayesine son vereceğiz. Bugün bütün sorunları çözmüş bir şekilde bunu bir an önce yapmak üzere karşınızdayız. 2023 yılının Haziran ayında bitireceğiz. Önümüzde zor bir 8 ay var. İnşallah inancımız tam mahcup olmayacağızdedi.

8 AYDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, hastanenin 2023 yılında bitirilmesi planlandığını ifade ederek, bugün itibariyle vicdanen rahat olduklarını ve daha önce yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağını belirtti.Şahin, Pandemi sürecine tüm dünya salgınla mücadele ederken, hastanenin bitmemesi gerçekten yan etkileri olağanüstü zordu. Burası bizim en yumuşak karnımızdı. Daha önceki ortaklarda yaşanan bütün zorluklara hakimim. Ne söyledilerse yapmadılar. Ortaklar arası güven sorunu vardı. Bugün itibariyle vicdanen çok rahatız. İnşallah 2023 yılında cumhurbaşkanımızın elinden buranın açılışının yapılacağına inanıyorumdiye konuştu.Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 1875 yataklı Türkiye'nin en büyük 4'üncü Şehir Hastanesi'nin Gaziantep'e kazandırılacağı için mutlu olduklarını belirterek, bunun yanı sıra devam eden sağlık yatırımları olduğunu da söyledi. 100 yılda Gaziantep'te yapılan kamu hastaneleri yatak sayısının 1 yıl içerisinde tamamlanmış olacağını kaydeden Gül, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bir an önce vatandaşa hizmet vereceği günü beklediklerini sözlerine ekledi.