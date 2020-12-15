Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var