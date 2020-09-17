Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı

Son dakika habere göre HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı Ailelerin direnişi sürüyor, HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine...

HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı

Ailelerin direnişi sürüyor, HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 379'uncu gününde 2 aile daha evladına kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı. Şimdiye kadar 155 ailenin katıldığı eylemde 16 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Oğlum arkadaş kurbanı oldu"

8 yıl önce 26 yaşındayken Bingöl'de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için evlat nöbetine Hatay'dan katılan Hatice Temur, çocuğu için şehir şehir dolaştığını belirterek evladına geri gelmesi çağrısında bulundu. Temur, "Askerliğini yaptı, gelip evlendirdim. 5 ay sonra arkadaş kurbanı oldu, gece bir duydum ki gitmiş. 11 kişiyle gitmiş, Rusya, İngiltere, İran, Irak, İstanbul, Hakkari, Şemdinli, Tunceli gibi yerlere gittim. Oğlumu göreyim ölebilirim o zaman, 5 aylık eşi gitti, kapısı kapalı evi hala dayalı döşeli. Oğlum neredeyse gelsin, pişman olsun ben onu koklardım, evli olmasına rağmen kokumu koklamadan eve gitmezdi. Evlat acısı, o kadar ailem öldü ama bunun acısı daha kötü. Ölü olsa mezara giderim, ama kayıp daha zor" dedi.

Kars'tan gelen Rahime Taşçı ise tek evladı olan lise 2. sınıf öğrencisi Faruk Taşçı'yı 2013'ten beri göremediğini belirterek evladına geri dönmesi çağrısında bulundu. Taşçı, "7 yıl önce Faruk gitti, oğlumun gelmesini istiyorum, neredeyse bir telefon açsın. Oğlum senin için canımı feda ederim" dedi.

Temur ve Taşçı, yapılan işlemlerinin ardından diğer ailelerin yanına katılarak evlat nöbeti tutmaya başlayacak.

Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı - Son Dakika

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