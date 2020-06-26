Son dakika haberleri! İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla denetimler yapıldı - Son Dakika

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı olarak " Yeditepe Huzur Denetimi 2020/6" gerçekleştirildi.

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