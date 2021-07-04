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Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi

04.07.2021 10:29

Son dakika haberleri: İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi Osmanlı Hanedanı'nın "şehzade" unvanını taşıyan hayattaki 24 erkek üyesinden biri olan Yavuz Selim Osmanoğlu, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü akşamı, Maslak Kasrı'nda gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.

İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi

İSTANBUL - Osmanlı Hanedanı'nın "şehzade" unvanını taşıyan hayattaki 24 erkek üyesinden biri olan Yavuz Selim Osmanoğlu, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü akşamı, Maslak Kasrı'nda gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Gıda Mühendisi Damla Işık ile hayatını birleştiren Osmanoğlu, 34'üncü Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5'inci kuşaktan torunu oluyor.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 1868 yılından, tahta geçtiği 1876 yılına kadar sekiz sene ikamet ettiği konut olan Maslak Kasrı'nın bahçesinde Yavuz Selim Osmanoğlu ve Damla Işık dünya evine girdi. Düğün töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ardından mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Gelin ve damadın şahitliklerini eski İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmud Efendi'nin bacanağı Muhammed Keskin Hocaefendi ve Victor Orbis Ajans Kurucusu ve Başkanı Cemil Cengiz yaptı. Gelinliğin tasarımını ise, Bursalı ünlü Türk modacısı Mediha Cambaz yaptı.

Dokuz yıl sonra istanbul'da bir şehzade düğünü

Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra İstanbul'da yapılan ilk şehzade düğünü olan törene yoğun katılım gözlendi. İstanbul'daki son şehzade düğünü 9 sene önce, 22 Nisan 2012 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılmış, Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu Hanife Candan Günen ile ikinci evliliğini yapmıştı. Biri erkek beş çocuk babası olan Orhan Osmanoğlu, tek oğlunun evlenip yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ve düğünün büyük dedesi Sultan II. Abdülhamid Han'ın şehzadeliğinin son yıllarını geçirdiği ve tahta çıkış müjdesini aldığı mekan olan Maslak Kasrı'nda gerçekleşmesinin de kendisi için ayrı bir mana taşıdığını ifade etti.

Törene kimler katıldı

Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları ve yakın dostları katıldı. 1974'te Hanedan'ın 50 yıllık sürgününü bitiren kanunun çıkarılmasında büyük gayret sarf eden eski Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, divan şiirini sevdiren kişi olarak bilinen Av. Hayati İnanç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, tarihçi Dr. İbrahim Pazan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Özdemir, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Güloğlu, gazeteci Faruk Atasoy, Payitaht-Abdülhamid dizisi oyuncularından Emanuel Karasu'yu canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, Muallim İsmail Hakkı Bey'i canlandıran Necip Karakaya, yazar Cahid Karakaya, sinema ve dizi sanatçısı Recep Cinisli törene katılanlar arasında yer aldı. Törene Hanedan ailesinden, başta damadın dedesi ve Osmanlı Hanedanı Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu'nun (Mehmed Abdülkerim Efendi'nin oğlu) yanı sıra Farizet Osmanoğlu (Harun Efendi'nin eşi), Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu (Ali Vasıb Efendi'nin oğlu ve Hanedan İkinci Reisi), Hanife Candan Osmanoğlu (Osman Selaheddin Efendi'nin eşi), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Efendi'nin oğlu ve damadın babası), Nuran Yıldız (damadın annesi), Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Harun Efendi'nin oğlu), Walaa Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi'nin eşi), Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi'nin oğlu), Şehzade Muhammed Abdülaziz Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi'nin oğlu ), Nurhan Osmanoğlu Sagherci (Harun Efendi'nin kızı), Sultanzade Muhammed Halil Sagherji (Nurhan Sultan'ın oğlu), Sara Sagherji Hanımsultan (Nurhan Sultan'ın kızı), Nilhan Osmanoğlu Vatansever (Orhan Efendi'nin kızı), Mehmet Behlül Vatansever (Nilhan Sultan'ın eşi), Sultanzade Mehmet Vahideddin Vatansever (Nilhan Sultan'ın oğlu), Hanzade Vatansever Hanımsultan (Nilhan Sultan'ın kızı), Nilüfer Osmanoğlu Baştuğ (Orhan Efendi'nin kızı), Melih Baştuğ (Nilüfer Sultan'ın eşi), Berna Sultan Osmanoğlu (Orhan Efendi'nin kızı), Asyahan Osmanoğlu (Orhan Efendi'nin kızı), Resan İris (Sultan V. Murad Han'ın kızı Fatma Sultan'ın torunu), Serra Deveci Tuncer (Resan İris'in kızı), Emirhan Deveci (Resan İris'in oğlu) ve Sultan II. Mahmud Han neslinden Nurbanu Osmanoğlu katıldı.

Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 24 erkek üyesinden biri olan Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu, 1990 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam'da, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan'da doğdu. Harun Efendi'nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, Osmanlı Hanedanı üyelerinin 1924'de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut'a gittiler. Mehmed Abdülkerim Efendi Şam'da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935'te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi'nin 1937'de vefatından sonra, Harun Osmanoğlu'nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yad ellerde hayat mücadelesi veren aile, 1974'de Hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Şehzade Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olan Yavuz Selim Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu'nun beş çocuğunun ikincisi.

Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi
Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi
Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi
Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi

Münir Karaloğlu, Abdülhamid Han, İstanbul, Osmanlı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! İstanbul'da şehzade düğünü... Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi - Son Dakika


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