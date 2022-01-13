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Son dakika haberleri | Japon firmaları Myanmar'daki yatırımlarını korumayı planlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Japon firmaları Myanmar'daki yatırımlarını korumayı planlıyor

13.01.2022 09:59
Son dakika haberleri | Japon firmaları Myanmar'daki yatırımlarını korumayı planlıyor

Son dakika haberler: Japonya'da yapılan bir anket, Myanmar'da faal Japon firmalarının yüzde 65'ten fazlasının, askeri darbenin ulusal ekonomiye etkisine rağmen, yatırımlarını koruyacağını ya da genişleteceğini ortaya koydu.

Japonya'da yapılan bir anket, Myanmar'da faal Japon firmalarının yüzde 65'ten fazlasının, askeri darbenin ulusal ekonomiye etkisine rağmen, yatırımlarını koruyacağını ya da genişleteceğini ortaya koydu.

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) yaptığı bir anketle ekonominin Şubat 2021 askeri darbesinden olumsuz etkilendiği Myanmar'da 180 Japon firmasının gelecek bir yılda iş vizyonlarını araştırdı.

Ankete göre, Japon firmaların yüzde 52,3'ü mevcut operasyon seviyelerini koruyacağını, yüzde 13,5'i ise işletmelerini genişletmeyi planladığını bildirdi.

Firmaların yüzde 27,5'i işletme ölçeklerini daraltacağını, yüzde 6,7'si ise yatırımlarını başka bir ülkeye kaydıracağını kaydetti.

Yatırımlarında küçülme planlayan Japon firmalarının yüzde 68,4'ü düşen satış oranlarını, yüzde 50,9'u ise düşük büyüme potansiyelini gerekçe gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 31 Aralık'ta, Myanmar'daki siyasi ve ekonomik durumun 2022'de "oynaklığını koruyacağını" beklediğini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 2021 yılı şubatında yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına ise devam ediliyor.

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Myanmar, Ticaret, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Japon firmaları Myanmar'daki yatırımlarını korumayı planlıyor - Son Dakika


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