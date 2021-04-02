Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek

02.04.2021 15:59
Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 'Fatsa'da Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi', 730 proje arasından hibe almaya hak kazanarak, uygulamaya konulması karar verilen projeler arasında yer aldı.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 'Fatsa'da Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi', 730 proje arasından hibe almaya hak kazanarak, uygulamaya konulması karar verilen projeler arasında yer aldı. Türkiye Japon Büyük Elçisi Kazuhiro Suzuki, hibe desteği almaya hak kazanan 10 projeyi, resmi internet sitesinden duyurdu.

Fatsa Belediyesi, Japon Konsolosluğu 2020 Yılı Yerel Projelere Hibe Programına 'Fatsa'da Kadınlar için Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi' ile başvuru yaparak 68 bin 545 dolar hibe kazanmıştı. Süreç içerisinde projenin uygulanabilirliği ile ilgili yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucu Fatsa Belediyesi'nin kadınlara yönelik açılacak mesleki eğitim merkezinin uygulanma kararını, Türkiye Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, elçiliğin resmi internet sitesinden duyurdu.

Belediye tarihinde ilk uluslararası proje

Türkiye'de, 730'dan fazla proje başvurusu içerisinden uygulanmasına karar verilen 10 proje içerisinde yer alan Fatsa Belediyesi'nin 'Fatsa'da Kadınlar için Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi' belediye tarihinde kazanılan ilk uluslararası proje olma özelliği de taşıyor.

1 milyon TL'ye mal olacak projede, yıllık 250 kadın istihdam edecek

Japon ortaklığı ile Fatsa Belediyesi'nin sahibi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin de paydaş olduğu proje kapsamında, yıllık 250 kişi tekstil sektöründe iş sahibi yapılacak ve kadın istihdamının sürdürülebilir olmasına destek sağlanacak. Japon-Türk ortaklığı ile yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında, kadınların doğrudan istihdama kazandırılması için mesleki eğitim merkezi kurulacak.

"Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ilçemize hayırlı olsun"

Japon Türk ortaklığı ile kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Japonya ve Türkiye tarih boyunca dost ve stratejik anlamda ortak iki ülke olmuştur. Köklü ve derin bir geçmişe sahip olduğumuz uzak doğudaki yakın dostumuz Japonya-Türkiye arasındaki bağımız ve ilişkilerimiz hayata geçirdiğimiz projelerle perçinlenmektedir. Japon dostlarımızla yaptığımız görüşme ve ilişkiler neticesinde belediye tarihinde ilk olma özelliği taşıyan uluslararası hibe projesini kazanarak uygulama aşamasına getirmiştik. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Türkiye Japon Büyükelçiliği'nden projemizin uygulama onayını aldık. Şehrimize böylesine önemli bir kaynağı hibe olarak kazandırmanın ve kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezini kazandıracak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

"Çalışmalara kısa sürede başlayacak, iş deneyimi olmayanlar için fırsat olacak"

"Projemiz kapsamında, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi'mizin paydaş olduğu kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezimizin inşa çalışmalara kısa zamanda start vereceğiz" diyen Başkan Kibar, "Hiçbir iş deneyimi olmayan, meslek edinememiş, meslek edinmede geç kalmış kişiler için iş fırsatı oluşturacağız. Özellikle pandemi döneminde hükümetimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine güçlü bir katkı sağlayacak olan 'Fatsa Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Projesi' ile Karadeniz'in en büyük ve en fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi olma yolunda gücümüze güç katacağız. Bu projemizin, Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini daha da derinleştireceğine inanıyorum. Projemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Türkiye Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'ye, Diplomat ve Japon Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Akifumi Doma'ya, proje koordinatörümüze, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek
Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek
Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek
Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek
Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek

Mesleki Eğitim, Japon, Fatsa, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız         
13:11
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:11:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei