Son dakika haberleri! Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL'ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 'Fatsa'da Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi', 730 proje arasından hibe almaya hak kazanarak, uygulamaya konulması karar verilen projeler arasında yer aldı. Türkiye Japon Büyük Elçisi Kazuhiro Suzuki, hibe desteği almaya hak kazanan 10 projeyi, resmi internet sitesinden duyurdu.

Fatsa Belediyesi, Japon Konsolosluğu 2020 Yılı Yerel Projelere Hibe Programına 'Fatsa'da Kadınlar için Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi' ile başvuru yaparak 68 bin 545 dolar hibe kazanmıştı. Süreç içerisinde projenin uygulanabilirliği ile ilgili yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucu Fatsa Belediyesi'nin kadınlara yönelik açılacak mesleki eğitim merkezinin uygulanma kararını, Türkiye Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, elçiliğin resmi internet sitesinden duyurdu.

Belediye tarihinde ilk uluslararası proje

Türkiye'de, 730'dan fazla proje başvurusu içerisinden uygulanmasına karar verilen 10 proje içerisinde yer alan Fatsa Belediyesi'nin 'Fatsa'da Kadınlar için Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi' belediye tarihinde kazanılan ilk uluslararası proje olma özelliği de taşıyor.

1 milyon TL'ye mal olacak projede, yıllık 250 kadın istihdam edecek

Japon ortaklığı ile Fatsa Belediyesi'nin sahibi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin de paydaş olduğu proje kapsamında, yıllık 250 kişi tekstil sektöründe iş sahibi yapılacak ve kadın istihdamının sürdürülebilir olmasına destek sağlanacak. Japon-Türk ortaklığı ile yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında, kadınların doğrudan istihdama kazandırılması için mesleki eğitim merkezi kurulacak.

"Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ilçemize hayırlı olsun"

Japon Türk ortaklığı ile kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Japonya ve Türkiye tarih boyunca dost ve stratejik anlamda ortak iki ülke olmuştur. Köklü ve derin bir geçmişe sahip olduğumuz uzak doğudaki yakın dostumuz Japonya-Türkiye arasındaki bağımız ve ilişkilerimiz hayata geçirdiğimiz projelerle perçinlenmektedir. Japon dostlarımızla yaptığımız görüşme ve ilişkiler neticesinde belediye tarihinde ilk olma özelliği taşıyan uluslararası hibe projesini kazanarak uygulama aşamasına getirmiştik. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Türkiye Japon Büyükelçiliği'nden projemizin uygulama onayını aldık. Şehrimize böylesine önemli bir kaynağı hibe olarak kazandırmanın ve kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezini kazandıracak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

"Çalışmalara kısa sürede başlayacak, iş deneyimi olmayanlar için fırsat olacak"

"Projemiz kapsamında, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi'mizin paydaş olduğu kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezimizin inşa çalışmalara kısa zamanda start vereceğiz" diyen Başkan Kibar, "Hiçbir iş deneyimi olmayan, meslek edinememiş, meslek edinmede geç kalmış kişiler için iş fırsatı oluşturacağız. Özellikle pandemi döneminde hükümetimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine güçlü bir katkı sağlayacak olan 'Fatsa Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Projesi' ile Karadeniz'in en büyük ve en fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi olma yolunda gücümüze güç katacağız. Bu projemizin, Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini daha da derinleştireceğine inanıyorum. Projemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Türkiye Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'ye, Diplomat ve Japon Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Akifumi Doma'ya, proje koordinatörümüze, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU