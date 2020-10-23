Kayseri saldırısının faili PKK'lı Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Kayseri saldırısının faili PKK'lı Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi
23.10.2020 12:21
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden olan PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kayseri'de 2016'da Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısına yakın bir yerde bomba yüklü araç çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etmişti. Saldırı 14 asker şehit olurken, 55 kişi yaralanmıştı.
Saldırının faillerinden olan PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ile Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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