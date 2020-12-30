Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele - Son Dakika

Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele

30.12.2020 14:06
Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele, System.String[]

Son dakika haberler: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kadına karşı şiddet meselesi hiçbir siyasi partinin tekelinde değil. Bu siyaset üstü bir mesele.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kadına karşı şiddet meselesi hiçbir siyasi partinin tekelinde değil. Bu siyaset üstü bir mesele. Bununla topyekun mücadele edersek, bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi organizasyonunda Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Artı Çarşı'da kadınlar tarafından kurulan İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret etti. Aksal'a, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç eşlik etti. Aksal, pazarda kadınlarla sohbet ederek, yufka açtı.

'BUNUNLA TOPYEKUN MÜCADELE EDERSEK, BU SAVAŞI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'Fatma Aksal, kadın cinayetlerinin insanların içini acıtan ve sızlatan bir konu olduğunu belirterek, "Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele ediyoruz. Son olarak da, Adalet Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinasyonunda bir eylem planı oluşturduk. Kadına karşı şiddet kabul edilemez. Ama ben buradan bütün siyasi partilere seslenmek istiyorum. Kadına karşı şiddet meselesi hiçbir siyasi partinin tekelinde değil. Bu siyaset üstü bir mesele. Maalesef tüm dünyada kadınlarımız şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. Bununla topyekun mücadele edersek, bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.'KADES'İ TELEFONLARINA İNDİRSİNLER'İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) projesi hakkında da bilgi veren Aksal, "Bu program kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla uygulamaya konuldu. Ben buradan kadınlarımıza sesleniyorum. KADES'i telefonlarına indirsinler. Şiddete maruz kalacaklarını düşünüyorlarsa ya da şiddete maruz kalıyorlarsa hemen bir tuşa basarak bunu kolluk kuvvetlerine haber verebilirler. Emniyet güçleri ortalama 3-4 dakika içerisinde olay yerine geliyor. O an için şiddetten korunuyorlar. Ama bu siyaset üstü bir mesele" diye konuştu.'ÇOK VAHİM BİR İDDİA DOLAŞIYOR'

Fatma Aksal, CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmelerini istediği yönündeki iddialara da değinerek, "Maalesef bu genç kızımız öldürüldü, bir bidonun içerisine konuldu ve yakıldı. Çok vahim bir iddia dolaşıyor. Bir CHP'li Muğla milletvekili aileyi arıyor ve bu davadan vazgeçmesini söylüyor. Böyle bir iddianın bile olması çok korkunç. Ben buradan mecliste kadın hakları konusunda bize parmak sallayan, bizi suçlayan CHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye seslenmek istiyorum. Gelin kadına karşı şiddeti önleyeceksek hep birlikte önleyelim. Ama ilk önce samimi olalım. İlk önce kendi teşkilatlarımıza bakalım" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele
Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele
Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele
Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele
Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele
Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele

Fatma Aksal, Siyaset, Şiddet, Kadın, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele - Son Dakika


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