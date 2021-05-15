Kenya polisi, başkent Nairobi'de İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını protesto eden göstericilere müdahale etti.
Protestocular, üzerinde Filistin bayrağı olan "Kenyalılar Filistin'i destekliyor" ve "Filistinlilerin özgürlüğü olmadan özgürlüğümüz eksiktir - Nelson Mandela" yazılı pankartlar taşıdı.
Polis, başkentte bir araya gelen 200'den kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı bomba attı.
Protesto, şehirdeki farklı camilerde Ramazan Bayramı namazının ardından başlamıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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